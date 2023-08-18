Переход Бакаева в «Зенит» — пока главный провал в его карьере. Зря уходил из «Спартака»?

Воспитанник красно-белых все еще ждет шанса в Санкт-Петербурге.

Резонансный трансфер

После победы в Кубке России-2022 Зелимхан Бакаев объявил об уходе из «Спартака». Для болельщиков красно-белого клуба эта новость стала одновременно и ожидаемой, и внезапной. Тем летом у вингера истекал контракт, и переговоры о его продлении шли крайне тяжело. Но фанаты надеялись, что компромисс будет найден, и не верили в инсайды о скором переходе воспитанника Академии имени Черенкова в «Зенит». Однако это произошло, причем довольно быстро: уже 15 июня петербургский клуб объявил о подписании контракта с Бакаевым по схеме «3+1».

Реакция болельщиков «Спартака» на переход была однозначной: так сложилось, что официальный дебют Бакаева за «Зенит» состоялся именно в матче с бывшей командой (в игре за Суперкубок-2022 на «Газпром Арене»), и Зелимхана громко освистали. Поклонники «Зенита», впрочем, тоже встретили воспитанника московского клуба не очень тепло: на Неве никогда не приветствовали футболистов из красно-белого клуба. Но Бакаев все это осознавал и хотел завоевать уважение своей игрой.

Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»

Альтернатива Малкому

Моральную сторону трансфера все давно обсудили, но спортивная составляющая многим непонятна до конца и сейчас. В сезоне-2021/22 Бакаев играл немало — безоговорочно основным футболистом «Спартака» не был, но появился в 26 матчах РПЛ, 15 из которых начинал в стартовом составе. В «Зените» Зелимхана ждала жесточайшая конкуренция в лице Малкома, который, как выяснится позже, вступал в свой лучший сезон в карьере. Но Бакаев всегда был боевитым футболистом и никогда не боялся конкуренции, так что его мотивацию можно понять.

А зачем нужен был «Зениту» Зелимхан? Для усиления конкуренции. Никто не сомневался, что Малком — первый выбор на правый фланг. Однако тогда еще не прошла тревога относительно здоровья бразильца. Это сейчас мы знаем, что Малком изменил рацион и подход к восстановлению, а его травмы в начале российской карьеры были лишь случайностью. Год назад казалось, что лидер «Зенита» может выпасть из состава в любой момент.

А тут на рынке оказался свободный агент с российским паспортом, левша, да еще и в расцвете сил. Сине-бело-голубые справедливо решили, что Бакаев идеально подойдет в качестве альтернативы Малкому, поэтому предложили контракт. Просто бизнес: «Зенит» видит, что «Спартак» не продлевает соглашение с необходимым ему футболистом, так почему бы не попробовать его перехватить?

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Редкие игровые минуты

На Бакаева изначально возлагали большие надежды — неслучайно ему сразу доверили 7-й номер Халка. Казалось, новичок будет регулярно выходить на замену на 20-30 минут и периодически появляться в стартовом составе на матчи РПЛ и Кубка. Так оно и было поначалу. Зелимхан вообще неплохо выглядел в межсезонье и уже в 3-м туре РПЛ отметился дебютными голом и результативной передачей: на это хавбеку понадобилось около десяти минут в игре с «Локомотивом». Только потом игровое время Бакаева в РПЛ начало снижаться: в первом круге чемпионата Семак отмерил ему 300 минут, во втором — шесть.

«У меня есть несколько вариантов его позиций», — подчеркивал Семак сразу после трансфера Бакаева. Но пока мы так и не поняли, в какой основной роли Сергей Богданович видит Зелимхана. За год он выходил на обоих флангах, а также в роли оттянутого форварда или центрального атакующего полузащитника, но нигде закрепиться не сумел. Возможно, лучшим матчем прошлого сезона для Бакаева стала игра плей-офф Кубка России против «Динамо», в которой он забил и провел рекордное для себя время в Санкт-Петербурге — 85 минут.

Но «Зенит» тогда вылетел, и едва ли не сильнее всех от этого пострадал Бакаев. Дисквалификация Малкома на кубковые матчи открыла Зелимхану дорогу в основу хотя бы в этом турнире. А весной как раз начинались решающие встречи, и российский хавбек вполне мог исполнять в них ведущую роль — он как раз забил и «Волге», и «Динамо». Однако кубковый путь «Зенита» оборвался, а с ним и сезон Бакаева — после той игры он лишь пару раз мелькнул в концовках матчей РПЛ, а в мае вообще получил травму.

Разные сезоны

Бакаев всегда хотел стать чемпионом России, о чем публично заявил еще год назад. Этой цели Зелимхан достиг в прошлом сезоне, но доволен ли он своей ролью в этой победе? Конечно, нет. А стал ли он играть хуже? На этот вопрос утвердительно ответить точно нельзя.

Взгляните на сравнительную таблицу двух предыдущих сезонов. Мы специально приводим показатели Бакаева в пересчете на 90 минут, чтобы подчеркнуть: цифры Зелимхана точно не упали. В «Зените» он чаще бьет — как по воротам, так и в створ, а также лучше пасует. За 300 минут прошлого сезона Бакаев даже успел забить (правда, с пенальти), в то время как за весь чемпионат-2021/22 Зелимхан не отличился ни разу.

Но нужно учитывать, что показатели зенитовского периода карьеры не совсем объективно отражают реальность, так как свежий Зелимхан чаще всего имеет дело с подуставшей обороной соперников. Удивляет в этой статистике другое: серьезное снижение успешности обводок, которое напрямую связано с изменением стиля игры команды Бакаева.

Не тот стиль

В «Спартаке» Зелимхан блистал, когда красно-белые делали ставку на контратакующий футбол, — в частности при Доменико Тедеско. Шикарно Бакаев выглядел и в сезоне-2018/19, когда забил восемь мячей за «Арсенал». Высокое качество дриблинга — отражение стиля вингера: он любит и умеет обводить оппонентов на скорости.

В «Зените» же Бакаев столкнулся с тем, что соперники низко опускают линию обороны и лишают игроков сине-бело-голубых пространства. Это не стихия Зелимхана: он не совсем подходит для позиционных атак. Да, арсенал игрока достаточно разнообразен, а еще он дисциплинирован и готов выполнять любую установку тренера. Но лучшие качества вингера раскрываются, когда ему есть куда ворваться и где разогнаться.

Еще одна причина затянувшейся адаптации Бакаева в «Зените» — в одноклубниках. Зимой он сам признавал: «В первые три месяца было очень непросто, испытывал непонятные ощущения — все-таки пятнадцать лет провел в одном клубе. Тяжело было даже на тренировках, я выпадал. Идет упражнение, ребята комбинируют, а я все делаю невпопад».

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Яркий старт и глухой запас

Конечно, сейчас Бакаев уже привык и к сине-бело-голубым цветам, и к требованиям Семака, и к партнерам. Нет сомнений, что он воспринял уход Малкома как шанс наконец-то закрепиться в основе. И первый тур чемпионата показал, что Зелимхан в отличной форме: в матче с «Пари НН» он не только отдал результативный пас, но и еще раз ассистировал Кассьерре, когда тот попал в перекладину. Игра российского хавбека внушала болельщикам оптимизм: он должен был стать заменой Малкому как минимум до того момента, как «Зенит» приобретет альтернативу.

Но ожидания разошлись с реальностью. Уже в перерыве следующего матча с «Ростовом» Семак заменил Бакаева совсем не по медицинским показаниям: за тайм он ни разу не пробил по воротам и не сделал ни одной передачи под удар. Конечно, в той встрече плох был весь «Зенит», но реакция тренера красноречива. В матче против «Динамо» Бакаев получил девять минут, а в игре с «Факелом» — ноль. Причем в стартовом составе на матч с воронежцами не было ни одного вингера, Мостовой находился в лазарете, а Семак совершил все пять замен, но Зелимхан так и не встал со скамейки запасных.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Что дальше?

Конечно, ставить крест на Бакаеве рано. Однако это уже тревожно: если Зелимхан не проходит в состав даже после продажи Малкома, то что будет в случае покупки сильного сменщика бразильца? Возможно, дело в меняющейся структуре игры Семака: в схеме 4-3-3 Бакаев выглядел четкой альтернативой Малкому на правом краю атаки, а в расстановке 3-5-2 Зелимхану еще нужно отыскать место.

Болельщики «Спартака» могут возразить и вспомнить, как Бакаев при Тедеско действовал под парой форвардов в схеме 3-4-1-2, но здесь опять же разница в стилях игры и конкретной роли «десятки». Тедеско использовал рывки Бакаева и его способность освобождать пространство для партнеров, а играющий на схожей позиции Клаудиньо наделен диспетчерскими функциями и чаще раздает передачи, чем продвигает мяч сам.

Важно, что на Зелимхана есть спрос — многие клубы хотели бы видеть Бакаева у себя, но он пока намерен бороться за место в составе чемпионов России. Злая ирония заключается в том, что «Спартак» в последнее время отчаянно искал левшей и Гильермо Абаскаль напрямую говорил о нехватке исполнителей на правый фланг атаки. Летом в Тушино переехали Медина и Бонгонда, так что необходимость в Бакаеве отпала. Но «Спартак» же не просто так поздравлял своего воспитанника с 27-м днем рождения 1 июля?

В воскресенье хавбек «Зенита» приедет в гости к своему родному клубу и точно будет предельно мотивирован — бывшая команда, раздраженные местные болельщики и нехватка игрового времени могут превратить Бакаева в серьезное оружие в руках Семака. Даже если он выйдет на десять минут, то наверняка выложится на сто процентов. Но если Зелимхан снова просидит на скамейке, то нужно будет всерьез задуматься о будущем.