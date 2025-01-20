Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:00

«Было много вариантов из Европы еще до совершеннолетия, но ехать побоялся». Интервью нападающего «Химок» Руденко

Нападающий «Химок» Руденко назвал лучшего легионера РПЛ
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Нападающий «Химкок» Александр Руденко
Александр Руденко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
25-летний форвард подмосковного клуба Александр Руденко ответил на вопросы «СЭ».

«Каталонского ДНК в «Химках» нет, у нас свои заготовки»

— Как оценишь текущее положение в чемпионате?

— Интересно, больше двух месяцев на 13-м месте, все никак не сдвинемся. Не знаю, что делать с этим, думаю, что зимние сборы на пользу пойдут, мы поднимемся в турнирной таблице и команда сохранит место в РПЛ.

— Считаешь, что результаты «Химок» закономерны?

— Считаю, что могли где-то больше очков набирать, но как есть. Наверное, где-то недоработали и что-то делали неправильно. Поэтому и такой результат.

— В этом сезоне ты не безоговорочный игрок основы — с чем это связано?

— Даже не знаю, это видение тренерского штаба. Они смотрят, кого лучше поставить и кто принесет больше пользы на поле. Сколько дают минут, столько и играю.

— Как тебе тренер объясняет это?

— Тренер — иностранец, ты не подойдешь и не поговоришь с ним так, как с русским специалистом. Так что терпим, тренируемся, работаем.

Франк Артига. «Дзюба в «Химках»? Меня полностью устраивает Заболотный». Интервью главного тренера красно-черных

— Артига работал в системе «Барселоны» — чувствуешь, что в «Химки» проникает каталонское ДНК?

— Такого нет. У него свои заготовки, видение футбола, он пытается нам его донести. Не знаю, видно это на поле или нет. В основном у нас так: бьем на Заболотного, цепляемся и выходим в контратаку.

— Кого бы ты забрал из состава «Барселоны» в «Химки», если бы была такая возможность?

— Надо подумать, Рафинья сейчас в порядке, его можно было бы взять.

— Не мог не спросить про то, что происходит вокруг клуба: арест Садыгова, бан на регистрацию новичков, новый генеральный директор. Напрягает ли это как-то команду?

— А как оно может напрягать? Команда ушла в отпуск: ты больше с семьей время проводишь, а про футбол и не думаешь. Просто сам тренируешься, занимаешься своими делами, смысл сейчас думать о чем-то? Как будет, так будет.

— То есть никаких опасений нет?

— Думаю, все выровняется и будет нормально. Ничего серьезного мы в этом не видим.

— Не замечал тебя за частым общением с прессой. Это какая-то принципиальная позиция?

— Просто мне не нравится часто давать интервью. Журналисты задают провокационные вопросы, хочется правду на них ответить, а ты этого не сделаешь.

— Считаешь, что ищут скандал?

— Конечно. Полагаю, надо относиться к спортсменам более уважительно.

Полузащитник «Спартака» Эсекиэль Барко
Эсекиэль Барко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Лучший легионер — Барко. На блюдечке Угальде подносит, и тот забивает»

— Уровень чемпионата, по твоему мнению, падает сейчас?

— Нет в принципе. Почему он падает? Вроде нормально все: есть сильные команды, середняки, аутсайдеры. Все тренируются, работают, приезжают иностранцы, причем хорошего уровня. Тот же Барко — очень хороший, на данный момент лучший игрок РПЛ.

— Давай тогда сравним Барко и Малкома, который приезжал еще до всех санкций. Кто сильнее из них?

— Плюс-минус они одинаковые, что один делал разницу, что другой делает ее сейчас.

— То есть нынешнее отстранение не сказывается на уровне чемпионата России?

— Я считаю, что нет.

Алексей Батраков. Лучшие в первом круге РПЛ: от Батракова и Кордобы до Латышонка и Барко. Колонка Казакова

— Кто лучший легионер сейчас, кого можешь выделить?

— Барко, как я сказал уже. Он в продвижении мяча очень хорош, отличное видение поля. После него поставил бы на второе место Кордобу — хороший нападающий, который делает разницу в «Краснодаре». Третьего даже не знаю, кого назвать, пусть будет Угальде. Он просто последние пять игр начал забивать, а до этого ничего сверхъестественного не было. Барко здорово его ассистирует, и человек забивает. Хорошо, когда есть такой игрок, который тебе на блюдечке подносит и ты забиваешь.

— Ты говоришь «подносит на блюдечке», то есть результативность Угальде сильно зависит именно от Барко?

— Она тоже связана с Барко, если бы он не приехал, то такого могло бы и не быть.

— Кто самый сильный русский игрок в чемпионате?

— Думаю, Глушенков, до травмы он был в порядке. Если весной наберет форму, то останется лучшим.

— Какие его качества больше всего нравятся?

— Видение поля... Короче, фарт его!

Футболисты Александр Руденко, Максимилиано Кофрие и Александр Селихов в матче «Химки» — «Спартак» (2:1). 21 мая 2022 года. Химки
Александр Руденко, Максимилиано Кофрие и Александр Селихов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Был бы рад чемпионству «Спартака», никаких обид на клуб не держу»

— Поговорим про «Спартак», как тебе их игра в этом сезоне?

— Начали не так ярко, как в последние туры, набрали ход, и никто не мог их остановить. Играют в хороший комбинационный футбол, приятно за ними наблюдать.

— Думаешь, у них есть возможность стать чемпионами в этом сезоне?

— Ну вот, они приблизились к верхней части, уже на 3-м месте, так что, думаю, да, все возможно. Если не будут аутсайдерам проигрывать и будут идти от игры к игре, то могут навязать борьбу «Зениту» и «Краснодару».

— Ты был бы рад, если бы они стали чемпионами?

— А почему бы и нет.

— Ранее ты заявлял, что готов вернуться в «Спартак». Сейчас ничего не изменилось?

— Нет, есть время еще.

— Например, Глушенков говорил, что не пойдет в «Спартак» ни за какие деньги. Ты понимаешь его позицию?

— Может, у него какие-то обиды, у меня ничего нет такого, я ушел из клуба, и все. Никаких обид не держу. Если будет вариант со «Спартаком», то почему бы и нет?

3 августа. Владивосток. &quot;Луч&quot; - &quot;Спартак-2&quot; - 2:4. Игроки красно-белых празднуют забитый мяч. «Спартак-2»: талант Руденко не должен пропасть! Наблюдения Рабинера

«Россия скоро вернется, может, щелкнет у кого-то и сборную вернут»

— Недавно громко прозвучали слова Глушенкова про сборную, что ему интереснее тренироваться в «Зените», чем играть за национальную команду. Какое твое мнение на счет этого?

— На мой взгляд, российский молодой игрок не должен говорить такие вещи. Вызов в сборную — это, конечно, очень престижное достижение, даже с командой Брунея сыграть, ты все равно носишь флаг России. Я считаю, что неправильно от такого отказываться.

— Интересна ли тебе сборная как зрителю?

— Думаю, она не всем интересна: никакой мотивации и цели нет, просто выходишь и играешь товарищеские игры, и все.

— Это проблема, что нет интереса?

— Думаю, что Россия все равно в скором времени вернется на международную арену и все нормально будет, надо это перетерпеть.

— Дюков как раз недавно говорил об этом, он сказал, что надеется на возвращение России в 2025 году. Веришь ли ты, что нас вернут в этом году?

— Не знаю, не могу сказать, президент же занимается этим вопросом. Все может быть, щелкнет у кого-то — и все, сборная вернулась. А так тяжело загадывать.

— Хочешь ли ты поработать с Карпиным?

— Много слышал, что Валерий Георгиевич — очень хороший специалист. Не зря у него столько лет «Ростов» хорошо выступает, в сборной результат есть, хотя не с самыми сильными командами. В общем, хотелось бы поработать, конечно.

— Хотел бы в сборной или в клубе?

— В сборной и в клубе.

Нападающий «Химкок» Александр Руденко
Александр Руденко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Надо с чего-то начинать, чтобы показать себя в Европе»

— Снова вернемся к словам Глушенкова, он говорил, что не поедет в условный «Гавр», ты такого же мнения, что если уезжать в Европу, то только в топ-клуб?

— Думаю, если ты уехал не в топ-команду, проявил себя там и в любом случае в больших командах будет заинтересованность в тебе. Все равно надо с чего-то начинать, чтобы показать себя в Европе. Не знаю, возможно ли уехать из России, например в «Реал». Надо зарекомендовать себя на определенном уровне.

— Сафонов вот уехал в «ПСЖ».

— Да, если честно, для меня это неожиданность.

— Внушает ли этот трансфер веру в то, что есть большие клубы, которые заинтересованы в наших игроках?

— Какой-то небольшой процент есть, да.

&laquo;Химки&raquo; могут обанкротиться из-за ареста инвестора Туфана Садыгова. «Химкам» конец? Из-за ареста Садыгова подмосковный клуб может обанкротиться

— Были ли у тебя еще какие-то предложения из Европы, помимо тех, про которые ты говорил несколько лет назад?

— Нет, в последнее время не было. Когда играли в юношеской Лиге чемпионов, тогда — да. У меня было много вариантов, когда мне еще не было 18 лет, я не знал иностранного языка и побоялся ехать. Больше никаких предложений из Европы не было, а чтобы они появились, надо стабильнее и удачнее принимать участие в играх чемпионата, проявлять себя.

— Но ты хочешь уехать?

— Если будет какая-то конкретика, то да.

— Тогда какой чемпионат тебя интересует?

— Та же Голландия.

— Почему хочешь именно туда?

— Ну, он не совсем топ-чемпионат, можно было бы попробовать свои силы там. В Англию — тяжело. Испанию можно попробовать. За Германией не особо слежу.

Александр Абустин

Александр Руденко
Футбол
РПЛ
ФК Химки
Читайте также
США в ожидании первого дня Трампа у власти. Что пишут СМИ
Российского лыжника дисквалифицировали после победы на марафоне в Швейцарии
Зарезавший женщину в Москве спрятал ее тело в «Запорожце» Гоши Куценко
В Москве осудили супругов на 3,5 и 4,5 года колонии за доведение подростка до суицида
Как Хабиб Нурмагомедов провел тренерский бенефис на UFC 311
Инаугурация Трампа состоится 20 января в 20.00 мск
Популярное видео
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: главные материалы о трансферах, матчах и сборах клубов
Руденко заявил о готовности вернуться в «Спартак»: «Никаких обид на клуб не держу»
Агент Орещук — о Зимнем кубке РПЛ: «Такой турнир — это популяризация российского футбола»
Руденко сравнил уровень Барко и Малкома: «Плюс-минус одинаковые»
Луис Энрике стал игроком «Зенита»
Руденко — о журналистах: «Ищут скандал, надо относиться к спортсменам более уважительно»
Руденко — о работе Артиги: «Каталонского ДНК в «Химках» нет, у нас свои заготовки»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Зачистка в «Спартаке», «Зенит» покупает форварда, Битело не возвращается. Онлайн-таблица трансферов РПЛ

Луис Энрике — в «Зените», Артур и Вендел — в «Ботафого». Сделки официально подтверждены
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
Ростов – Динамо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 15
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 14 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
Вся статистика

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости