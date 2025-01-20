«Было много вариантов из Европы еще до совершеннолетия, но ехать побоялся». Интервью нападающего «Химок» Руденко

25-летний форвард подмосковного клуба Александр Руденко ответил на вопросы «СЭ».

«Каталонского ДНК в «Химках» нет, у нас свои заготовки»

— Как оценишь текущее положение в чемпионате?

— Интересно, больше двух месяцев на 13-м месте, все никак не сдвинемся. Не знаю, что делать с этим, думаю, что зимние сборы на пользу пойдут, мы поднимемся в турнирной таблице и команда сохранит место в РПЛ.

— Считаешь, что результаты «Химок» закономерны?

— Считаю, что могли где-то больше очков набирать, но как есть. Наверное, где-то недоработали и что-то делали неправильно. Поэтому и такой результат.

— В этом сезоне ты не безоговорочный игрок основы — с чем это связано?

— Даже не знаю, это видение тренерского штаба. Они смотрят, кого лучше поставить и кто принесет больше пользы на поле. Сколько дают минут, столько и играю.

— Как тебе тренер объясняет это?

— Тренер — иностранец, ты не подойдешь и не поговоришь с ним так, как с русским специалистом. Так что терпим, тренируемся, работаем.

— Артига работал в системе «Барселоны» — чувствуешь, что в «Химки» проникает каталонское ДНК?

— Такого нет. У него свои заготовки, видение футбола, он пытается нам его донести. Не знаю, видно это на поле или нет. В основном у нас так: бьем на Заболотного, цепляемся и выходим в контратаку.

— Кого бы ты забрал из состава «Барселоны» в «Химки», если бы была такая возможность?

— Надо подумать, Рафинья сейчас в порядке, его можно было бы взять.

— Не мог не спросить про то, что происходит вокруг клуба: арест Садыгова, бан на регистрацию новичков, новый генеральный директор. Напрягает ли это как-то команду?

— А как оно может напрягать? Команда ушла в отпуск: ты больше с семьей время проводишь, а про футбол и не думаешь. Просто сам тренируешься, занимаешься своими делами, смысл сейчас думать о чем-то? Как будет, так будет.

— То есть никаких опасений нет?

— Думаю, все выровняется и будет нормально. Ничего серьезного мы в этом не видим.

— Не замечал тебя за частым общением с прессой. Это какая-то принципиальная позиция?

— Просто мне не нравится часто давать интервью. Журналисты задают провокационные вопросы, хочется правду на них ответить, а ты этого не сделаешь.

— Считаешь, что ищут скандал?

— Конечно. Полагаю, надо относиться к спортсменам более уважительно.

Эсекиэль Барко. Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Лучший легионер — Барко. На блюдечке Угальде подносит, и тот забивает»

— Уровень чемпионата, по твоему мнению, падает сейчас?

— Нет в принципе. Почему он падает? Вроде нормально все: есть сильные команды, середняки, аутсайдеры. Все тренируются, работают, приезжают иностранцы, причем хорошего уровня. Тот же Барко — очень хороший, на данный момент лучший игрок РПЛ.

— Давай тогда сравним Барко и Малкома, который приезжал еще до всех санкций. Кто сильнее из них?

— Плюс-минус они одинаковые, что один делал разницу, что другой делает ее сейчас.

— То есть нынешнее отстранение не сказывается на уровне чемпионата России?

— Я считаю, что нет.

— Кто лучший легионер сейчас, кого можешь выделить?

— Барко, как я сказал уже. Он в продвижении мяча очень хорош, отличное видение поля. После него поставил бы на второе место Кордобу — хороший нападающий, который делает разницу в «Краснодаре». Третьего даже не знаю, кого назвать, пусть будет Угальде. Он просто последние пять игр начал забивать, а до этого ничего сверхъестественного не было. Барко здорово его ассистирует, и человек забивает. Хорошо, когда есть такой игрок, который тебе на блюдечке подносит и ты забиваешь.

— Ты говоришь «подносит на блюдечке», то есть результативность Угальде сильно зависит именно от Барко?

— Она тоже связана с Барко, если бы он не приехал, то такого могло бы и не быть.

— Кто самый сильный русский игрок в чемпионате?

— Думаю, Глушенков, до травмы он был в порядке. Если весной наберет форму, то останется лучшим.

— Какие его качества больше всего нравятся?

— Видение поля... Короче, фарт его!

Александр Руденко, Максимилиано Кофрие и Александр Селихов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Был бы рад чемпионству «Спартака», никаких обид на клуб не держу»

— Поговорим про «Спартак», как тебе их игра в этом сезоне?

— Начали не так ярко, как в последние туры, набрали ход, и никто не мог их остановить. Играют в хороший комбинационный футбол, приятно за ними наблюдать.

— Думаешь, у них есть возможность стать чемпионами в этом сезоне?

— Ну вот, они приблизились к верхней части, уже на 3-м месте, так что, думаю, да, все возможно. Если не будут аутсайдерам проигрывать и будут идти от игры к игре, то могут навязать борьбу «Зениту» и «Краснодару».

— Ты был бы рад, если бы они стали чемпионами?

— А почему бы и нет.

— Ранее ты заявлял, что готов вернуться в «Спартак». Сейчас ничего не изменилось?

— Нет, есть время еще.

— Например, Глушенков говорил, что не пойдет в «Спартак» ни за какие деньги. Ты понимаешь его позицию?

— Может, у него какие-то обиды, у меня ничего нет такого, я ушел из клуба, и все. Никаких обид не держу. Если будет вариант со «Спартаком», то почему бы и нет?

«Россия скоро вернется, может, щелкнет у кого-то и сборную вернут»

— Недавно громко прозвучали слова Глушенкова про сборную, что ему интереснее тренироваться в «Зените», чем играть за национальную команду. Какое твое мнение на счет этого?

— На мой взгляд, российский молодой игрок не должен говорить такие вещи. Вызов в сборную — это, конечно, очень престижное достижение, даже с командой Брунея сыграть, ты все равно носишь флаг России. Я считаю, что неправильно от такого отказываться.

— Интересна ли тебе сборная как зрителю?

— Думаю, она не всем интересна: никакой мотивации и цели нет, просто выходишь и играешь товарищеские игры, и все.

— Это проблема, что нет интереса?

— Думаю, что Россия все равно в скором времени вернется на международную арену и все нормально будет, надо это перетерпеть.

— Дюков как раз недавно говорил об этом, он сказал, что надеется на возвращение России в 2025 году. Веришь ли ты, что нас вернут в этом году?

— Не знаю, не могу сказать, президент же занимается этим вопросом. Все может быть, щелкнет у кого-то — и все, сборная вернулась. А так тяжело загадывать.

— Хочешь ли ты поработать с Карпиным?

— Много слышал, что Валерий Георгиевич — очень хороший специалист. Не зря у него столько лет «Ростов» хорошо выступает, в сборной результат есть, хотя не с самыми сильными командами. В общем, хотелось бы поработать, конечно.

— Хотел бы в сборной или в клубе?

— В сборной и в клубе.

Александр Руденко. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Надо с чего-то начинать, чтобы показать себя в Европе»

— Снова вернемся к словам Глушенкова, он говорил, что не поедет в условный «Гавр», ты такого же мнения, что если уезжать в Европу, то только в топ-клуб?

— Думаю, если ты уехал не в топ-команду, проявил себя там и в любом случае в больших командах будет заинтересованность в тебе. Все равно надо с чего-то начинать, чтобы показать себя в Европе. Не знаю, возможно ли уехать из России, например в «Реал». Надо зарекомендовать себя на определенном уровне.

— Сафонов вот уехал в «ПСЖ».

— Да, если честно, для меня это неожиданность.

— Внушает ли этот трансфер веру в то, что есть большие клубы, которые заинтересованы в наших игроках?

— Какой-то небольшой процент есть, да.

— Были ли у тебя еще какие-то предложения из Европы, помимо тех, про которые ты говорил несколько лет назад?

— Нет, в последнее время не было. Когда играли в юношеской Лиге чемпионов, тогда — да. У меня было много вариантов, когда мне еще не было 18 лет, я не знал иностранного языка и побоялся ехать. Больше никаких предложений из Европы не было, а чтобы они появились, надо стабильнее и удачнее принимать участие в играх чемпионата, проявлять себя.

— Но ты хочешь уехать?

— Если будет какая-то конкретика, то да.

— Тогда какой чемпионат тебя интересует?

— Та же Голландия.

— Почему хочешь именно туда?

— Ну, он не совсем топ-чемпионат, можно было бы попробовать свои силы там. В Англию — тяжело. Испанию можно попробовать. За Германией не особо слежу.