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Сегодня, 19:10

Луис Энрике — в «Зените», Артур и Вендел — в «Ботафого». Сделки официально подтверждены

«Зенит» объявил о переходе бразильца Луиса Энрике
Артем Белинин
Корреспондент
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Вендел, Луис Энрике и Артур.
Фото ФК «Зенит», «СЭ», Getty Images
Хороший обмен?

До закрытия трансферного окна в России еще больше месяца, но главный переход этой зимы мы, кажется, уже увидели. «Зенит» официально объявил о подписании контракта с 24-летним вингером «Ботафого» Луисом Энрике. Но это еще не все: питерский клуб также объявил об уходе в обратном направлении двух своих футболистов: 26-летнего форварда Артура —сейчас и 27-летнего полузащитника Вендела — летом.

Медведев разбудил подписчиков

В момент настолько громкого трансфера клуб из «Зенита» не мог оставить болельщиков без традиционного «Спишь?» — на этот раз к делу подошли максимально серьезно и пригласили задать легендарный вопрос председателя правления «Зенита» Александра Медведева.

Через 15 минут, когда уже никто не спал, «Зенит» официально объявил: Луис Энрике подписал контракт по схеме «4+1». На сайте сине-бело-голубые сообщили, что в ближайшее время вингер пройдет медосмотр в Дохе и там же присоединится к сборам новой команды.

Параллельно «Зенит» полностью подтвердил вчерашнюю информацию «СЭ», объявив об уходе Артура и Вендела в «Ботафого». С автором чемпионского гола уже попрощались, полузащитник отправится в Бразилию после окончания сезона РПЛ.

Вендел.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Хоккейный обмен

Сделка по покупке бразильца не просто так стала самой громкой в это зимнее окно. Стоимость, в которую оценили трансфер Энрике, по нынешним временам поражает воображение — первоначально говорили о 35 миллионах евро!

Но позднее ситуация прояснилась: по информации «СЭ», «Зенит» и «Ботафого» провели по-настоящему хоккейный обмен. В его рамках зимой в Питер приехал Энрике, а в обратном направлении отправится Артур — за 10 миллионов евро. А летом по тому же пути полетит Вендел — но уже за 20 миллионов.

Итого новичок обойдется «Зениту» в 30 миллионов евро (с учетом 10%-ной скидки, сделанной «Ботафого»), а по факту — в двух футболистов, один из которых уедет только летом. При этом «живые» деньги в этой истории все же будут — сине-бело-голубые согласились перевести всю сумму одним платежом, за что и получили дисконт. Но вскоре эти же деньги должны вернуться обратно.

Вендел, Луис Энрике, Артур. «Зенит»: Луис Энрике — на вход, Артур и Вендел — на выход. Все подробности трансферов

В 2024 году Луис Энрике сыграл в 35 матчах за «Ботафого», забил 7 мячей и отдал 3 голевые передачи, по данным FBref. На счету вингера чемпионство на родине, победа в Кубке Либертадорес и звание «Король Америки». Энрике — действующий игрок сборной Бразилии, в составе «Селесао» он провел шесть встреч и отличился двумя голами.

Артур Энрике Рамос ди Оливейра Мело (Артур)
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
ФК Зенит
Луис Энрике (футболист)
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
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Бителло

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Зенит

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Муталип Алибеков

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