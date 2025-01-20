Луис Энрике — в «Зените», Артур и Вендел — в «Ботафого». Сделки официально подтверждены
До закрытия трансферного окна в России еще больше месяца, но главный переход этой зимы мы, кажется, уже увидели. «Зенит» официально объявил о подписании контракта с 24-летним вингером «Ботафого» Луисом Энрике. Но это еще не все: питерский клуб также объявил об уходе в обратном направлении двух своих футболистов: 26-летнего форварда Артура —сейчас и 27-летнего полузащитника Вендела — летом.
Медведев разбудил подписчиков
В момент настолько громкого трансфера клуб из «Зенита» не мог оставить болельщиков без традиционного «Спишь?» — на этот раз к делу подошли максимально серьезно и пригласили задать легендарный вопрос председателя правления «Зенита» Александра Медведева.
Через 15 минут, когда уже никто не спал, «Зенит» официально объявил: Луис Энрике подписал контракт по схеме «4+1». На сайте сине-бело-голубые сообщили, что в ближайшее время вингер пройдет медосмотр в Дохе и там же присоединится к сборам новой команды.
Параллельно «Зенит» полностью подтвердил вчерашнюю информацию «СЭ», объявив об уходе Артура и Вендела в «Ботафого». С автором чемпионского гола уже попрощались, полузащитник отправится в Бразилию после окончания сезона РПЛ.
Хоккейный обмен
Сделка по покупке бразильца не просто так стала самой громкой в это зимнее окно. Стоимость, в которую оценили трансфер Энрике, по нынешним временам поражает воображение — первоначально говорили о 35 миллионах евро!
Но позднее ситуация прояснилась: по информации «СЭ», «Зенит» и «Ботафого» провели по-настоящему хоккейный обмен. В его рамках зимой в Питер приехал Энрике, а в обратном направлении отправится Артур — за 10 миллионов евро. А летом по тому же пути полетит Вендел — но уже за 20 миллионов.
Итого новичок обойдется «Зениту» в 30 миллионов евро (с учетом 10%-ной скидки, сделанной «Ботафого»), а по факту — в двух футболистов, один из которых уедет только летом. При этом «живые» деньги в этой истории все же будут — сине-бело-голубые согласились перевести всю сумму одним платежом, за что и получили дисконт. Но вскоре эти же деньги должны вернуться обратно.
В 2024 году Луис Энрике сыграл в 35 матчах за «Ботафого», забил 7 мячей и отдал 3 голевые передачи, по данным FBref. На счету вингера чемпионство на родине, победа в Кубке Либертадорес и звание «Король Америки». Энрике — действующий игрок сборной Бразилии, в составе «Селесао» он провел шесть встреч и отличился двумя голами.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|6
|1
|34-12
|39
|
2
|Зенит
|18
|12
|3
|3
|37-12
|39
|
3
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|36-14
|37
|
4
|Динамо
|18
|10
|5
|3
|37-20
|35
|
5
|Локомотив
|18
|11
|2
|5
|33-26
|35
|
6
|ЦСКА
|18
|9
|4
|5
|28-14
|31
|
7
|Ростов
|18
|7
|5
|6
|29-28
|26
|
8
|Рубин
|18
|7
|5
|6
|25-26
|26
|
9
|Акрон
|18
|6
|4
|8
|22-34
|22
|
10
|Кр. Советов
|18
|5
|3
|10
|19-29
|18
|
11
|Динамо Мх
|18
|3
|8
|7
|11-17
|17
|
12
|Пари НН
|18
|4
|4
|10
|15-34
|16
|
13
|Химки
|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
|
14
|Факел
|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
15
|Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
|13
|
16
|Оренбург
|18
|1
|5
|12
|16-33
|8
|28.02
|19:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|1.03
|19:30
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|2.03
|16:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|2.03
|19:30
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3