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«Химкам» конец? Из-за ареста Садыгова подмосковный клуб может обанкротиться

«Химки» могут обанкротиться из-за ареста Туфана Садыгова
Артем Белинин
Корреспондент
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Футболисты «Химок»
«Химки» могут обанкротиться из-за ареста инвестора Туфана Садыгова.
Фото ФК «Химки»
У красно-черных огромные долги.

Шок-дни у болельщиков «Химок»: 11 декабря стало известно о задержании инвестора клуба, бизнесмена Туфана Садыгова, а 12-го появилась информация, что клубу грозит банкротство. Об этом инсайдер Иван Карпов сообщил у себя в Telegram-канале: по его данным, у красно-черных огромные долги, расплатиться с которыми без Садыгова будет нереально.

«Химки» должны больше миллиарда рублей

Карпов дал детальную разбивку всех задолженностей. Так, солидную часть всей суммы составляют зарплаты — напомним, у «Химок» самый раздутый состав в РПЛ, 46 игроков. Среди всех особенно выделяется Антон Заболотный — его оклад, по сведениям источника, составляет 5 миллионов рублей в месяц. Нагружает бюджет и главный тренер Франк Артига, получающий 3 миллиона рублей в месяц.

Кроме того, у «Химок» много внешних задолженностей: красно-черные еще не расплатились с «Оренбургом» за Лукаса Веру (1 миллион евро), экс-футболистом клуба Бесардом Сабовичем (450 тысяч евро), поставщиком питания Александром Рожковым (около 4 миллионов рублей), есть и многие другие неназванные обязательства. Их общая сумма — около 900 миллионов рублей.

Арестован бизнесмен Туфан Садыгов, имеющий отношение к &laquo;Химкам&raquo;. Туфан Садыгов арестован. Задержание не связано с футбольными «Химками»

Помимо этого, по словам Карпова, несколько сотен миллионов рублей Садыгов уже задолжал наперед — в том числе за строительство интерната для академии. Всего нагрузка на бизнесмена и «Химки» составляет около 1,4 миллиарда рублей.

По данным инсайдера, без Садыгова расплатиться будет трудно — поэтому не исключен вариант с банкротством «Химок». Такую опцию рассматривает руководство Московской области — один из учредителей клуба.

Логотип «Химки»
Фото ФК «Химки»

Что с Садыговым?

Информация о задержании бизнесмена появилась 11 декабря — ее также сообщил Карпов. Правда, некоторое время оставалось загадкой, за что и как именно задержан Садыгов. Были разные версии — в том числе футбольная, связанная с матчем «Химок» и «Крыльев Советов» в 2022 году. Но через сутки появилась конкретика: Садыгов обвинен в мошенничестве в особо крупном размере, отправлен под домашний арест почти на 50 дней.

Суд, принимавший решение, опубликовал следующее заявление: «Постановлением Головинского районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении Садыгова Туфана Аллахвердина оглы, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, на срок 1 месяц 18 суток», — сказано в публикации.

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Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. По версии обвинения, Садыгов вместе с подельниками заключал фиктивные договоры между банком и подставными фирмами о выдаче заведомо невозвратных кредитов, после чего присваивал деньги. Этим он причинил банку ущерб в особо крупном размере. Правда, по какой причине при таких вводных бизнесмен был отпущен под домашний арест, в суде не пояснили — просто отклонили ходатайство следствия, просившего арестовать Садыгова на время расследования.

Из-за произошедшего в «Химках» наступило безвременье. По данным «Чемпионата», зимой красно-черные должны были поменять руководящий состав (ожидался приход Дмитрия Поляцкина и Сергея Анохина), но теперь вопрос на паузе. Все ожидают, что ждет клуб дальше — но, судя по новостям о долгах и инвесторе, пока ничего хорошего в будущем не просматривается.

Футбол
РПЛ
ФК Химки
Туфан Садыгов
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1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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