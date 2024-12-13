«Химкам» конец? Из-за ареста Садыгова подмосковный клуб может обанкротиться
Шок-дни у болельщиков «Химок»: 11 декабря стало известно о задержании инвестора клуба, бизнесмена Туфана Садыгова, а 12-го появилась информация, что клубу грозит банкротство. Об этом инсайдер Иван Карпов сообщил у себя в Telegram-канале: по его данным, у красно-черных огромные долги, расплатиться с которыми без Садыгова будет нереально.
«Химки» должны больше миллиарда рублей
Карпов дал детальную разбивку всех задолженностей. Так, солидную часть всей суммы составляют зарплаты — напомним, у «Химок» самый раздутый состав в РПЛ, 46 игроков. Среди всех особенно выделяется Антон Заболотный — его оклад, по сведениям источника, составляет 5 миллионов рублей в месяц. Нагружает бюджет и главный тренер Франк Артига, получающий 3 миллиона рублей в месяц.
Кроме того, у «Химок» много внешних задолженностей: красно-черные еще не расплатились с «Оренбургом» за Лукаса Веру (1 миллион евро), экс-футболистом клуба Бесардом Сабовичем (450 тысяч евро), поставщиком питания Александром Рожковым (около 4 миллионов рублей), есть и многие другие неназванные обязательства. Их общая сумма — около 900 миллионов рублей.
Помимо этого, по словам Карпова, несколько сотен миллионов рублей Садыгов уже задолжал наперед — в том числе за строительство интерната для академии. Всего нагрузка на бизнесмена и «Химки» составляет около 1,4 миллиарда рублей.
По данным инсайдера, без Садыгова расплатиться будет трудно — поэтому не исключен вариант с банкротством «Химок». Такую опцию рассматривает руководство Московской области — один из учредителей клуба.
Что с Садыговым?
Информация о задержании бизнесмена появилась 11 декабря — ее также сообщил Карпов. Правда, некоторое время оставалось загадкой, за что и как именно задержан Садыгов. Были разные версии — в том числе футбольная, связанная с матчем «Химок» и «Крыльев Советов» в 2022 году. Но через сутки появилась конкретика: Садыгов обвинен в мошенничестве в особо крупном размере, отправлен под домашний арест почти на 50 дней.
Суд, принимавший решение, опубликовал следующее заявление: «Постановлением Головинского районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении Садыгова Туфана Аллахвердина оглы, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, на срок 1 месяц 18 суток», — сказано в публикации.
Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. По версии обвинения, Садыгов вместе с подельниками заключал фиктивные договоры между банком и подставными фирмами о выдаче заведомо невозвратных кредитов, после чего присваивал деньги. Этим он причинил банку ущерб в особо крупном размере. Правда, по какой причине при таких вводных бизнесмен был отпущен под домашний арест, в суде не пояснили — просто отклонили ходатайство следствия, просившего арестовать Садыгова на время расследования.
Из-за произошедшего в «Химках» наступило безвременье. По данным «Чемпионата», зимой красно-черные должны были поменять руководящий состав (ожидался приход Дмитрия Поляцкина и Сергея Анохина), но теперь вопрос на паузе. Все ожидают, что ждет клуб дальше — но, судя по новостям о долгах и инвесторе, пока ничего хорошего в будущем не просматривается.
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|И
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|+/-
|О
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1
|Краснодар
|18
|11
|6
|1
|34-12
|39
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2
|Зенит
|18
|12
|3
|3
|37-12
|39
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3
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|36-14
|37
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4
|Динамо
|18
|10
|5
|3
|37-20
|35
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5
|Локомотив
|18
|11
|2
|5
|33-26
|35
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6
|ЦСКА
|18
|9
|4
|5
|28-14
|31
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7
|Ростов
|18
|7
|5
|6
|29-28
|26
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8
|Рубин
|18
|7
|5
|6
|25-26
|26
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9
|Акрон
|18
|6
|4
|8
|22-34
|22
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10
|Кр. Советов
|18
|5
|3
|10
|19-29
|18
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11
|Динамо Мх
|18
|3
|8
|7
|11-17
|17
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12
|Пари НН
|18
|4
|4
|10
|15-34
|16
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13
|Химки
|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
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14
|Факел
|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
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15
|Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
|13
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16
|Оренбург
|18
|1
|5
|12
|16-33
|8
|28.02
|00:00
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Зенит – ЦСКА
|- : -
|28.02
|00:00
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Спартак – Оренбург
|- : -
|28.02
|00:00
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Ростов – Динамо
|- : -
|28.02
|00:00
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Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|28.02
|00:00
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Ахмат – Рубин
|- : -
|28.02
|00:00
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Пари НН – Акрон
|- : -
|28.02
|00:00
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Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|28.02
|00:00
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Химки – Факел
|- : -
|Г
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Манфред Угальде
Спартак
|15
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Алексей Батраков
Локомотив
|10
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Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
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Бителло
Динамо
|8
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Маркус Вендел
Зенит
|8
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
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Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
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Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
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Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3