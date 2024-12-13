«Химкам» конец? Из-за ареста Садыгова подмосковный клуб может обанкротиться

У красно-черных огромные долги.

Шок-дни у болельщиков «Химок»: 11 декабря стало известно о задержании инвестора клуба, бизнесмена Туфана Садыгова, а 12-го появилась информация, что клубу грозит банкротство. Об этом инсайдер Иван Карпов сообщил у себя в Telegram-канале: по его данным, у красно-черных огромные долги, расплатиться с которыми без Садыгова будет нереально.

«Химки» должны больше миллиарда рублей

Карпов дал детальную разбивку всех задолженностей. Так, солидную часть всей суммы составляют зарплаты — напомним, у «Химок» самый раздутый состав в РПЛ, 46 игроков. Среди всех особенно выделяется Антон Заболотный — его оклад, по сведениям источника, составляет 5 миллионов рублей в месяц. Нагружает бюджет и главный тренер Франк Артига, получающий 3 миллиона рублей в месяц.

Кроме того, у «Химок» много внешних задолженностей: красно-черные еще не расплатились с «Оренбургом» за Лукаса Веру (1 миллион евро), экс-футболистом клуба Бесардом Сабовичем (450 тысяч евро), поставщиком питания Александром Рожковым (около 4 миллионов рублей), есть и многие другие неназванные обязательства. Их общая сумма — около 900 миллионов рублей.

Помимо этого, по словам Карпова, несколько сотен миллионов рублей Садыгов уже задолжал наперед — в том числе за строительство интерната для академии. Всего нагрузка на бизнесмена и «Химки» составляет около 1,4 миллиарда рублей.

По данным инсайдера, без Садыгова расплатиться будет трудно — поэтому не исключен вариант с банкротством «Химок». Такую опцию рассматривает руководство Московской области — один из учредителей клуба.

Фото ФК «Химки»

Что с Садыговым?

Информация о задержании бизнесмена появилась 11 декабря — ее также сообщил Карпов. Правда, некоторое время оставалось загадкой, за что и как именно задержан Садыгов. Были разные версии — в том числе футбольная, связанная с матчем «Химок» и «Крыльев Советов» в 2022 году. Но через сутки появилась конкретика: Садыгов обвинен в мошенничестве в особо крупном размере, отправлен под домашний арест почти на 50 дней.

Суд, принимавший решение, опубликовал следующее заявление: «Постановлением Головинского районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении Садыгова Туфана Аллахвердина оглы, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, на срок 1 месяц 18 суток», — сказано в публикации.

Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. По версии обвинения, Садыгов вместе с подельниками заключал фиктивные договоры между банком и подставными фирмами о выдаче заведомо невозвратных кредитов, после чего присваивал деньги. Этим он причинил банку ущерб в особо крупном размере. Правда, по какой причине при таких вводных бизнесмен был отпущен под домашний арест, в суде не пояснили — просто отклонили ходатайство следствия, просившего арестовать Садыгова на время расследования.

Из-за произошедшего в «Химках» наступило безвременье. По данным «Чемпионата», зимой красно-черные должны были поменять руководящий состав (ожидался приход Дмитрия Поляцкина и Сергея Анохина), но теперь вопрос на паузе. Все ожидают, что ждет клуб дальше — но, судя по новостям о долгах и инвесторе, пока ничего хорошего в будущем не просматривается.