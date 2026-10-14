«Вообще не ожидал, что получится такая траектория!» Изумительный гол Цымбаларя в юбилей Симоняна

Шедевр из 90-х.

Чемпионат России. Премьер-лига. Тур 31.

12 октября 1996, 00:00. РЖД Арена (Москва)

Чемпионат России-1996 — один из самых интересных и захватывающих в истории нашего футбола. На финише сезона на золотые медали претендовали аж пять команд.

Так, накануне 31-го тура (в Высшей лиге тогда играло 18 клубов) положение в турнирной таблице было таким: «Ротор» — 63 очка, «Алания» — 63, «Спартак» — 62, «Динамо» — 61, ЦСКА — 60.

12 октября состоялось московское дерби «Спартак» — «Динамо».

Помимо борьбы за чемпионство у этого матча был и еще один подтекст. Игра первого круга завершилась скандалом. Бело-голубые тогда взяли верх — 2:1.

На 84-й минуте хозяева получили право на штрафной удар, после которого Черышев забил победный мяч. Спартаковцы утверждали, что штрафной был разыгран до свистка главного арбитра Виктора Филиппова, и требовали отменить гол. Однако судья засчитал взятие ворот.

Приведем отрывок из репортажа «СЭ» по этому матчу:

«Едва прозвучал финальный свисток, как спартаковские игроки высказали в центре поля Филиппову все, что они о нем думают. Судейская бригада проследовала в кольце омоновцев в подтрибунное помещение, где знание ненормативной лексики продемонстрировали и руководители «Спартака». Тогда главный из стражей порядка проявил нетерпимость к крепким выражениям и пригрозил, что, если еще раз их услышит, то «уложит всех на газон, невзирая на должности».

В октябре 2022 года Филиппов дал интервью Sport24, в котором рассказал о том дерби.

«Однажды поссорился со «Спартаком» — уже в бытность чемпионата России. Московское дерби с «Динамо», третье по счету — первые два отработал идеально, претензий не было ни у кого. А вот в третьем засчитал спорный гол в ворота красно-белых. Штрафной в ворота «Спартака», Нигматуллин долго ставит стенку, мнется. Динамовцы спрашивают: «Разыграть-то можно? Не день же стенку ставить». Отвечаю: «По моему сигналу». Жду несколько секунд и говорю: «Играем».

Кобелев мгновенно делает пас Диме Черышеву, а тот как электричка был — вбежал в штрафную и положил в угол. После игры Ярцев ворвался в судейскую: «Виктор, ну что ж ты делаешь-то? Ты же спартаковец!» Крикнул это гневно и ушел.

Чем закончилось? Натянутыми отношениями с красно-белыми. Но через месяц вновь поставили на «Спартак» — видимо, отошли».

Георгий Ярцев и Дмитрий Аленичев. Фото Григорий Филиппов, архив «СЭ»

Как развивались события на поле в матче второго круга? В первом тайме зрители голов не увидели. В перерыве главный тренер «Спартака» Георгий Ярцев заменил Титова на Алексея Мелешина. Кроме того, Дмитрий Аленичев переместился с правого фланга в центр полузащиты. Игра красно-белых стала более разнообразной.

— В перерыве я обратил внимание игроков на то, что, имея за счет активности Евсеева преимущество на левом фланге, мы совсем забыли о правом, — рассказывал уже после матча Георгий Ярцев. — И это заметно облегчало жизнь динамовской обороне. Кроме того, заменил Титова на Мелешина — умного, техничного футболиста, который, правда, еще не совсем оправился от травмы спины. Но тем не менее его появление в составе дало возможность расширить маневр в атаке и кое-что изменить в тактике. В целом я им остался доволен.

На 57-й минуте Евсеев отдал передачу Джубанову, который в прыжке эффектно сбросил мяч обратно под удар защитнику красно-белых. Тот мощно пробил под перекладину. 0:1.

Через 20 минут подопечные Ярцева упрочили свое преимущество. Ширко отобрал мяч у Некрасова. Атака продолжилась через Мелешина, который попытался прорваться к воротам. Штанюк в подкате выбил мяч, но прямо на Аленичева. Дмитрий ударом с линии штрафной отправил его в правый верхний угол ворот.

Наконец, интригу в дерби убил Цымбаларь, забив один из самых красивых голов чемпионата! Илья, сыграв в стенку с Аленичевым, метров с 15 решился на удар внешней стороной левой стопы. Получилась великолепная «свеча» под перекладину. Сметанин динамовцев не выручил.

До финального свистка бело-голубые сподобились только на гол престижа в исполнении Черышева — 3:1.

— Этот ваш гол живо напомнил...

— ...Да-да, он очень похож на мяч, который я забил в Лиге чемпионов «Русенборгу», — улыбался после финального свистка Цымбаларь. — Вообще-то не ожидал, что получится такая траектория. Даже не видел, вышел из ворот Сметанин или нет. На самом деле хотел пробить из-под защитника в ближний угол.

— Матч первого круга вас, наверное, сильно разозлил?

— Безусловно. Обидно, когда из-за судейской ошибки мы пропустили в самом конце решающий гол. Поэтому подтекст у сегодняшнего матча был особый.

Ценность этому шикарному голу добавляло то, что он был забит в юбилей легенды «Спартака» Никиты Симоняна. 12 октября 1996 года Никите Павловичу исполнилось 70 лет.