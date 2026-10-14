«Вообще не ожидал, что получится такая траектория!» Изумительный гол Цымбаларя в юбилей Симоняна
Чемпионат России-1996 — один из самых интересных и захватывающих в истории нашего футбола. На финише сезона на золотые медали претендовали аж пять команд.
Так, накануне 31-го тура (в Высшей лиге тогда играло 18 клубов) положение в турнирной таблице было таким: «Ротор» — 63 очка, «Алания» — 63, «Спартак» — 62, «Динамо» — 61, ЦСКА — 60.
12 октября состоялось московское дерби «Спартак» — «Динамо».
Помимо борьбы за чемпионство у этого матча был и еще один подтекст. Игра первого круга завершилась скандалом. Бело-голубые тогда взяли верх — 2:1.
На 84-й минуте хозяева получили право на штрафной удар, после которого Черышев забил победный мяч. Спартаковцы утверждали, что штрафной был разыгран до свистка главного арбитра Виктора Филиппова, и требовали отменить гол. Однако судья засчитал взятие ворот.
Приведем отрывок из репортажа «СЭ» по этому матчу:
«Едва прозвучал финальный свисток, как спартаковские игроки высказали в центре поля Филиппову все, что они о нем думают. Судейская бригада проследовала в кольце омоновцев в подтрибунное помещение, где знание ненормативной лексики продемонстрировали и руководители «Спартака». Тогда главный из стражей порядка проявил нетерпимость к крепким выражениям и пригрозил, что, если еще раз их услышит, то «уложит всех на газон, невзирая на должности».
В октябре 2022 года Филиппов дал интервью Sport24, в котором рассказал о том дерби.
«Однажды поссорился со «Спартаком» — уже в бытность чемпионата России. Московское дерби с «Динамо», третье по счету — первые два отработал идеально, претензий не было ни у кого. А вот в третьем засчитал спорный гол в ворота красно-белых. Штрафной в ворота «Спартака», Нигматуллин долго ставит стенку, мнется. Динамовцы спрашивают: «Разыграть-то можно? Не день же стенку ставить». Отвечаю: «По моему сигналу». Жду несколько секунд и говорю: «Играем».
Кобелев мгновенно делает пас Диме Черышеву, а тот как электричка был — вбежал в штрафную и положил в угол. После игры Ярцев ворвался в судейскую: «Виктор, ну что ж ты делаешь-то? Ты же спартаковец!» Крикнул это гневно и ушел.
Чем закончилось? Натянутыми отношениями с красно-белыми. Но через месяц вновь поставили на «Спартак» — видимо, отошли».
Как развивались события на поле в матче второго круга? В первом тайме зрители голов не увидели. В перерыве главный тренер «Спартака» Георгий Ярцев заменил Титова на Алексея Мелешина. Кроме того, Дмитрий Аленичев переместился с правого фланга в центр полузащиты. Игра красно-белых стала более разнообразной.
— В перерыве я обратил внимание игроков на то, что, имея за счет активности Евсеева преимущество на левом фланге, мы совсем забыли о правом, — рассказывал уже после матча Георгий Ярцев. — И это заметно облегчало жизнь динамовской обороне. Кроме того, заменил Титова на Мелешина — умного, техничного футболиста, который, правда, еще не совсем оправился от травмы спины. Но тем не менее его появление в составе дало возможность расширить маневр в атаке и кое-что изменить в тактике. В целом я им остался доволен.
На 57-й минуте Евсеев отдал передачу Джубанову, который в прыжке эффектно сбросил мяч обратно под удар защитнику красно-белых. Тот мощно пробил под перекладину. 0:1.
Через 20 минут подопечные Ярцева упрочили свое преимущество. Ширко отобрал мяч у Некрасова. Атака продолжилась через Мелешина, который попытался прорваться к воротам. Штанюк в подкате выбил мяч, но прямо на Аленичева. Дмитрий ударом с линии штрафной отправил его в правый верхний угол ворот.
Наконец, интригу в дерби убил Цымбаларь, забив один из самых красивых голов чемпионата! Илья, сыграв в стенку с Аленичевым, метров с 15 решился на удар внешней стороной левой стопы. Получилась великолепная «свеча» под перекладину. Сметанин динамовцев не выручил.
До финального свистка бело-голубые сподобились только на гол престижа в исполнении Черышева — 3:1.
— Этот ваш гол живо напомнил...
— ...Да-да, он очень похож на мяч, который я забил в Лиге чемпионов «Русенборгу», — улыбался после финального свистка Цымбаларь. — Вообще-то не ожидал, что получится такая траектория. Даже не видел, вышел из ворот Сметанин или нет. На самом деле хотел пробить из-под защитника в ближний угол.
— Матч первого круга вас, наверное, сильно разозлил?
— Безусловно. Обидно, когда из-за судейской ошибки мы пропустили в самом конце решающий гол. Поэтому подтекст у сегодняшнего матча был особый.
Ценность этому шикарному голу добавляло то, что он был забит в юбилей легенды «Спартака» Никиты Симоняна. 12 октября 1996 года Никите Павловичу исполнилось 70 лет.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|10
|7
|1
|2
|15-8
|22
|
2
|ЦСКА
|10
|6
|4
|0
|18-9
|22
|
3
|Зенит
|10
|7
|0
|3
|22-11
|21
|
4
|Краснодар
|10
|6
|3
|1
|16-10
|21
|
5
|Спартак
|10
|6
|2
|2
|17-8
|20
|
6
|Динамо Мх
|10
|4
|0
|6
|15-20
|12
|
7
|Балтика
|10
|3
|3
|4
|14-12
|12
|
8
|Оренбург
|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
9
|Рубин
|10
|2
|6
|2
|12-12
|12
|
10
|Крылья Советов
|10
|2
|6
|2
|14-15
|12
|
11
|Ростов
|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
|
12
|Ахмат
|10
|2
|5
|3
|13-13
|11
|
13
|Локомотив
|10
|2
|4
|4
|13-11
|10
|
14
|Акрон
|10
|1
|5
|4
|11-19
|8
|
15
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
|
16
|Факел
|10
|0
|3
|7
|6-18
|3
|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|- : -
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|- : -
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:30
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|20:45
|Балтика – Ростов
|- : -
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|8
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|6
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|9
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1