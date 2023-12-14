Личка напомнил о Шварце и Черчесове. Какие изменения ждут «Динамо» зимой?

Константин Алексеев — об итогах первой части чемпионата и трансферных планах бело-голубых.

Заслуга Марцела

«Динамо» закончило год в тройке лучших в РПЛ. Казалось бы, с учетом амбиций клуба событие рядовое, но сколько уже раз желания бело-голубых не совпадали с возможностями... С момента перехода на систему «осень-весна», которой уже более десятка лет, это всего третий случай, когда команда зимует в топ-3. Ранее это было в сезонах-2014/15 при Станиславе Черчесове и -2021/22 при Сандро Шварце. А финишировало в тройке «Динамо» вообще лишь один раз — в 2022-м. Впервые после 2008-го с Андреем Кобелевым.

Поэтому понятно, что первая часть нынешнего чемпионата для «Динамо» в целом удалась. Особенно с учетом того, что в минувшем сезоне команда финишировала девятой, угодив с молчаливым Славишей Йокановичем в глубокую яму. А также того, что в FONBET Кубке России бело-голубые продолжают двигаться по Пути РПЛ, обыграв в первом матче плей-офф «Зенит» — 1:0.

Пожалуй, главная заслуга Марцела Лички, который принял команду летом, в том, что он раскрепостил игроков, донес до них свои идеи. При чешском специалисте по сравнению с прошлым сезоном лучше выглядят практически все динамовцы.

За трансферы Фернандеса и особенно Маричаля болельщики не так давно нещадно критиковали руководителей, а теперь выясняется, что оба — вполне квалифицированные футболисты. Что оценили и за рубежом — Маричаль получил приглашение в олимпийскую сборную Уругвая, будет в январе — феврале вместо сборов с москвичами пытаться пробиться в Париж.

Мощный сезон проводит Скопинцев, который не только обороне помогает, но и в атаке полезен. Уверенно влился в состав 19-летний правый защитник Бессмертный. Настоящий фурор произвел на новой позиции Лаксальт, перебравшийся в опорную зону так, что я бы именно его назвал лучшим в составе «Динамо» в первой части сезона. Гораздо ярче и солиднее выглядит Нгамале. Прогрессирует Тюкавин, который в списке бомбардиров РПЛ идет сразу вслед за лидирующим Кассьеррой. Почти без ошибок провели осеннюю часть голкиперы Шунин и Лещук, подарив Личке головную боль при выборе первого номера.

Марцел Личка. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Держит планку Фомин, которого выбивали из колеи две травмы, полученные в сборной России. Он здорово сыграл и в центре обороны, когда основные варианты отпали из-за травм и дисквалификаций. Смолову все сложнее держать темп 90 минут, но и он вспыхивал гениальными моментами.

Проблемным выглядел разве что правый фланг, где в защите никак не мог найти себя Даса, а впереди Макаров и Гладышев чередовали удачные матчи с неудачными.

Покупки на 20 миллионов и джокер Бителло

После неуверенного старта бело-голубые в августе и начале сентября поймали игру, обыграв в РПЛ «Зенит», «Балтику», ЦСКА и «Ростов», разбавив это ничьей в Казани с пропущенным на 90+5-й минуте голом. А вот дальше «Динамо» начало спотыкаться, и это было явно связано с приездом новичков. Москвичи из-за санкций месяц (!) переводили 6,5 миллиона евро (здесь и далее по данным Transfermarkt) в Мексику за игрока местной сборной Луиса Чавеса. Центральный полузащитник проявил принципиальность, сам выкупив себя, но длительное время не тренировался с командой. А под занавес трансферного окна пришли Хорхе Карраскаль из ЦСКА (3,5 миллиона евро) и Бителло из «Гремио» (10 миллионов).

Федор Смолов и Бителло. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Да, любой тренер предпочел бы видеть новичков еще в июне, а не в сентябре, чтобы быстрее их интегрировать в состав. Да, болельщики негодовали, а один из них — профессиональный игрок в дартс — даже в прямом эфире со своего соревнования поднял табличку с надписью «Где трансферы?», что стало мемом. Но игра стоила свеч. В «Динамо» сделали ставку на тех, кто не сумеет летом перейти в европейский клуб, воспользовавшись более поздним закрытием окна в России, и, похоже, сорвали джек-пот. В Москву приехал Бителло, к которому проявлял предметный интерес лондонский «Арсенал». Игрок олимпийской сборной Бразилии, способный в атаке сыграть и в центре, и справа, и слева, стал настоящим открытием первой части сезона. При этом очевидно, что по мере адаптации к РПЛ и команде он может играть еще лучше.

Полезен и Чавес. Если по атакующим показателям (первое место в РПЛ по числу ударов и созданных моментов) «Динамо» идет в лидерах, то по оборонительным — внизу (скажем, лишь предпоследнее место по допущенным моментам у своих ворот). Перекос в сторону нападения бросался в глаза. Особенно показательным в этом плане был матч с «Пари НН» в чемпионате, когда москвичи вели в счете 1:0 к 88-й минуте, после чего пропустили контратаку шестеро против четырех (!) и лишились победы. В том числе и действия Чавеса позволили стабилизировать игру в обороне, а результаты адаптации новичков не заставили себя ждать — с 23 сентября и до самого ухода в отпуск «Динамо» в РПЛ и Кубке не терпело поражений, доведя беспроигрышную серию до 12 матчей. Последний раз такая была в 1998 (!) году при Георгии Ярцеве — четверть века назад.

Луис Чавес и Муми Нгамале. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Из новичков наиболее спорной выглядела покупка Карраскаля. Колумбиец в ЦСКА впал в немилость Владимира Федотова из-за того, что плохо отрабатывал в обороне. Станет ли он трудиться на команду в «Динамо»? Начало выдалось плохим — несмотря на доверие Лички, Хорхе логично потерял место в составе, но постепенно раскочегарился. А в победном матче с ЦСКА многие именно экс-армейца признавали лучшим. Тогда, напомню, динамовцы уступали к перерыву 1:2, а после выхода Нгамале и Карраскаля перевернули игру, вырвав победу.

Продажи на 28 миллионов и зимние планы

«Динамо» потратило на трансферы 20 миллионов евро, прилично усилив состав. А ведь вернулся еще и Бальбуэна, который летом 2022-го воспользовался опцией бесплатного отъезда. При этом с финансовой точки зрения бело-голубые летом не только не ушли в минус, а еще и вышли в плюс. За Захаряна («Реал Сосьедад», 13 миллионов), Шиманьски («Фенербахче», 9,75 миллиона), Сазонова («Торино», 2,75 миллиона) и Моро («Болонья», 2,5 миллиона) выручили в сумме 28 миллионов. И здесь особенный повод для гордости руководителей — продажи Шиманьски и Моро в наш век, когда иностранцы имели право уходить бесплатно.

С экономической и спортивной точек зрения «Динамо» вполне может быть довольно первой частью сезона, однако вся борьба еще впереди. «Динамо» отстает на 6 очков от «Краснодара», на 4 — от «Зенита», а позади в одном балле «Локомотив» и двух — «Спартак». Быть первым среди московских клубов приятно, но будет сложно решить задачу на сезон — остаться в тройке, не говоря о том, чтобы подняться выше.

При этом, по моим данным, большая вероятность, что бело-голубые будут заканчивать сезон тем же составом, которым проводили его осеннюю часть. Известно, что добавится 20-летний голкипер БАТЭ Кудравец, приобретенный летом, но оставленный в прежнем клубе на полгода, однако он явно берется на перспективу. А что в остальном? Справа в обороне есть Даса, Паршивлюк и Бессмертный, в центре — Бальбуэна, Фернандес, Маричаль и Майсторович, слева подменить Скопинцева могут Лаксальт и Маричаль. Справа в полузащите — Макаров и Гладышев (с опциями Грулева и Бителло), слева — Нгамале и Лесовой (с опциями Грулева и Бителло), в центре полузащиты — Чавес, Фомин, Лаксальт, Гагнидзе, Кутицкий, под нападающими — Смолов, Бителло, Карраскаль, в атаке — Тюкавин и Грулев (с опциями Смолова и Гладышева).

Вы видите, какая позиция нуждается в новичке? Они все как минимум дублированы. Скорее даже перебор, чем недобор. Поэтому руководители и говорят, что первая задача — не купить кого-то, а сохранить лидеров. И в этом плане главное событие уже случилось на днях — переподписание контракта с ведущим форвардом клуба Тюкавиным до 2028 года. Сложнейшая история из-за конкуренции со стороны «Зенита», которая завершилась логическим финалом, поскольку молодой форвард видит свое будущее именно в «Динамо».

«Динамо» в первой части сезона дважды обыграло «Зенит»: по разу в чемпионате и Кубке страны. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Летом истекают соглашения с Паршивлюком и Дасой, но с их продлением явно не будут спешить. С россиянином все последние годы переговоры вели уже в июне, а капитан сборной Израиля пока не настолько убедителен, чтобы с ним досрочно продлевать договор. Весенний отрезок станет важным для Дасы. Также полгода осталось до истечения соглашения у Нгамале, но тут ситуация другая — футболист здорово себя проявляет, а в его контракте есть опция автоматической пролонгации, которая непременно сработает.

Расстаться в «Динамо» готовы с Лесовым, у которого почти нет практики, — в этом случае все зависит от предложений со стороны для футболиста.

Что касается новичков, то приоритет, конечно, отдается россиянам, ведь лимит на легионеров прилично поджимает «Динамо». А главная позиция для усиления — левый фланг обороны, где Скопинцеву не помешал бы сменщик. Дмитрий — рекордсмен по числу проведенных минут в первой части сезона: более 1800. Ему приходилось играть без передышки и в РПЛ, и в Кубке. Но найти среди россиян подходящего левого защитника, который по уровню подходил бы «Динамо», не так просто. Тем более забрать его у конкурента. Так что не удивлюсь, если зимой, кроме Кудравца, «Динамо» никто не пополнит. Максимум же ожидаются один-два новичка.