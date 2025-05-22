Тошич: «Очень рад результатам ЦСКА этой весной»

Бывший хавбек ЦСКА Зоран Тошич доволен результатами армейцев в весенней части сезона РПЛ.

«Очень рад результатам, которых ЦСКА добивается этой весной. Вдвойне радостно, что они добиваются такого с Марко Николичем, сербским тренером. Он принял команду в начале сезона, когда у него еще было не так много времени и многие ведущие футболисты достаточно поздно присоединились к команде, поэтому он не многое успел поменять. Во второй же части сезона у Марко было уже больше времени, он все настроил в ЦСКА так, как хотел, и сразу стал виден результат. У команды появилась игра, дисциплина, и все остальное идёт как надо», — цитирует Тошича Legalbet.

ЦСКА после 29 туров набрал 56 очков и занимает третье место, опережая «Динамо» (56) по дополнительным показателям.