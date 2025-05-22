Губерниев о сорвавшемся переходе Вендела: «Он настоящий патриот «Зенита» и нашей страны»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился «СЭ» мнением о сорвавшемся трансфере полузащитника «Зенита» Вендела в «Ботафого».

«Как хорошо! Вендел — настоящий патриот «Зенита» и нашей страны. Молодец! Не будет ли у него проблем с мотивацией? Он хороший футболист, значит проблем с мотивацией у него быть не должно», — сказал Губерниев «СЭ».

В январе 2025 года «Зенит» объявил о том, что Вендел будет выступать за «Ботафого» с лета 2025 года. Футболист должен был перейти в бразильскую команду в рамках сделки, по которой российский клуб подписал форварда Луиса Энрике.

В среду, 21 мая, стало известно, что «Ботафого» решил расторгнуть трансферное соглашение. По данным «СЭ», причиной этого стали финансовые проблемы владельца бразильского клуба Джона Текстора. В самом «Ботафого» заявили, что сделка сорвалась по геополитическим причинам.