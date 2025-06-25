Тошич — о продлении контракта Станковича: «Тренер с сильным характером нужен «Спартаку»

Бывший футболист ЦСКА Зоран Тошич в разговоре с «СЭ» отреагировал на продление контракта главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

«Станкович провел хорошую первую часть сезона, а вторая не была такой успешной. Но, думаю, руководство «Спартака» видит потенциал Деяна и то, что вместе с ним клуб может добиться больших успехов. Очень ценю и уважаю Станковича. Это человек с сильным характером. Такой тренер нужен «Спартаку», — сказал Тошич «СЭ».

Новое соглашение тренера рассчитано до лета 2027 года. Предыдущий контракт 46-летнего сербского специалиста истекал в конце сезона-2025/26.

Станкович возглавил «Спартак» летом 2024 года. Под его руководством красно-белые финишировали на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ.

Также «Спартак» дошел до финала Пути регионов FONBET Кубка России, где уступил «Ростову».