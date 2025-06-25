Футбол
25 июня, 13:31

Тошич — о продлении контракта Станковича: «Тренер с сильным характером нужен «Спартаку»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Бывший футболист ЦСКА Зоран Тошич в разговоре с «СЭ» отреагировал на продление контракта главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

«Станкович провел хорошую первую часть сезона, а вторая не была такой успешной. Но, думаю, руководство «Спартака» видит потенциал Деяна и то, что вместе с ним клуб может добиться больших успехов. Очень ценю и уважаю Станковича. Это человек с сильным характером. Такой тренер нужен «Спартаку», — сказал Тошич «СЭ».

Новое соглашение тренера рассчитано до лета 2027 года. Предыдущий контракт 46-летнего сербского специалиста истекал в конце сезона-2025/26.

Станкович возглавил «Спартак» летом 2024 года. Под его руководством красно-белые финишировали на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ.

Также «Спартак» дошел до финала Пути регионов FONBET Кубка России, где уступил «Ростову».

Деян Станкович
Зоран Тошич
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
  • Игорь Малышев

    С сильным характером, а не с психозом.

    25.06.2025

  • zg

    А я вот,дурак,мечтаю о тренере,который умеет тренировать...

    25.06.2025

  • Сильный характер не значит сильно эмоциональный, хотя понятно, что в спорте не без этого.

    25.06.2025

  • gan75

    Надеюсь за бронзу Станкович поборется то...

    25.06.2025

