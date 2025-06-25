Тошич: «Надеялся, что в следующем сезоне ЦСКА будет бороться за чемпионство под руководством Николича»

Экс-футболист ЦСКА Зоран Тошич в разговоре с «СЭ» высказался об уходе Марко Николича с поста главного тренера армейцев.

14 июня греческий АЕК объявил о назначении 45-летнего серба.

«Не знаю, что произошло внутри клуба и причин его ухода. Марко провел очень хороший сезон с ЦСКА. Во второй части выиграл почти все матчи. Я как болельщик надеялся, что в следующем сезоне ЦСКА будет бороться за чемпионство под руководством Николича. Но получилось, что он выбрал другой вариант», — сказал Тошич «СЭ».

Сербский специалист возглавлял ЦСКА с июня 2024 года. В минувшем сезоне армейцы под его руководством завоевали бронзовые медали чемпионата России и выиграли FONBET Кубок страны. После ухода Николича из ЦСКА новым главным тренером московской команды стал швейцарец Фабио Челестини.