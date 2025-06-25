ЦСКА вышел из переговоров по продлению контракта Жемалетдинова

Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Рифата Жемалетдинова, ответил на вопрос «СЭ» о будущем игрока.

«Клуб, сославшись на нового главного тренера, вышел из переговоров. Сказали, что у них другие приоритеты. Занимаемся трудоустройством Рифата. Есть варианты, в том числе и в Турции», — сказал Кузьмичев «СЭ».

Жемалетдинов в прошлом сезоне провел за ЦСКА 29 матчей, забил 2 гола и отдал 4 голевые передачи. Контракт 28-летнего игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.