25 июня, 13:07

ЦСКА вышел из переговоров по продлению контракта Жемалетдинова

Артем Бухаев
Корреспондент

Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Рифата Жемалетдинова, ответил на вопрос «СЭ» о будущем игрока.

«Клуб, сославшись на нового главного тренера, вышел из переговоров. Сказали, что у них другие приоритеты. Занимаемся трудоустройством Рифата. Есть варианты, в том числе и в Турции», — сказал Кузьмичев «СЭ».

Жемалетдинов в прошлом сезоне провел за ЦСКА 29 матчей, забил 2 гола и отдал 4 голевые передачи. Контракт 28-летнего игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Рифат Жемалетдинов
ФК ЦСКА (Москва)
Владимир Кузьмичев (менеджер)
Материалы сюжета: РПЛ, итоги сезона: главные события чемпионата и лето-2025
Смолов: «На сегодняшний день работа в политической сфере не интересна»
«Зенит», ЦСКА и «Спартак» пока в тени. «Краснодар», «Динамо» и «Локо» рулят. Колонка Казакова о трансферном рынке РПЛ
Синяев: «Торпедо» предоставило все документы, подтверждающие финансовые гарантии для участия в РПЛ»
Савичев: «Хочется приносить и дальше пользу «Акрону», он стал для меня родным»
Вратарь ЦСКА Шайхутдинов перешел в ульяновскую «Волгу»
Тедеев: «Савичев — большой профессионал, всецело оправдывающий свой статус в «Акроне»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Исрапил Калянов.

    в Динамо Махачкала его

    26.06.2025

  • АндрейЕвгеньевич

    Агент "доповышал" хотелки..

    26.06.2025

  • Rosinant

    Николич его подтащил вроде, а сам свалил, ну вот получается, что и Рифата тоже подставил. Рифат в общем игрок толковый, но не основной, поэтому особой печали не случилось.

    26.06.2025

  • zg

    И помоложе!)

    25.06.2025

  • bond1951

    нулевик не в обиду сказано

    25.06.2025

  • андрей андреев

    новая говеная метла по-новому и метет

    25.06.2025

  • Спринт

    До якобы "добротного" энтому игруле весьма далече .. ЦСКА ничего не приобрел с появлением этого недоучки, и ничего не потеряет при отсутствии.

    25.06.2025

  • Спринт

    Весьма средний игрок с явно завышенным самомнением. Для ЦСКА этот Жемалетдинов, отнюдь, не потеря.

    25.06.2025

  • bandradio

    Добротный, но не более того.

    25.06.2025

  • gan75

    Ага, мешок картошки посадили, мешок картошки собрали, ни одна не пропала...

    25.06.2025

  • Степочкин

    Так Садулаев на его место. Логично что с жемалетдиновым ничего подписывать не будут. Свободным агентом пришел, свободным ушел, там 1+1 было. Сандаль немного посильнее будет.

    25.06.2025

  • zg

    Думается запросы Рифата и агентишки оказались неадекватны таланту и возрасту игрока,вот собсна и всё...

    25.06.2025

  • knight templar

    Ну точно не договорились по цене и теряют добротного игрока. Скупердяям жемалетдинов не по карману. Новому главному тренеру он якобы не нужен, так же как федотову якобы не нужны были карраскаль и медина.

    25.06.2025

  • Седой конь

    Так он и в ЦСКА бесплатно пришёл свободным агентом. Так что нормально работают менеджеры.

    25.06.2025

  • Arseny Avkhodeev

    Наконец то избавились

    25.06.2025

  • gan75

    Менеджмент Цска на высоте, свободным агентом игрока отпускают...

    25.06.2025

    • Агент Ракова объяснил решение об аренде в «Крылья»: «Годичная, без права выкупа»

    Тошич — о продлении контракта Станковича: «Тренер с сильным характером нужен «Спартаку»
