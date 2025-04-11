Биджиев: «Ребята молодцы, выдержали натиск и заслуженно победили «Спартак»

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасан Биджиев прокомментировал победу над «Спартаком» (2:1) в 24-м туре РПЛ.

— Матч по-другому сложиться и не мог. «Спартак» на ходу выглядит хорошо. Мы готовились очень серьезно. Главной задачей было не отходить от своих принципов и сыграть на 100 процентов с мячом и без него. Задача — агрессивно вести единоборства, прессинговать. Нам это удалось. Во втором тайме уже было особенно тяжело. Но ребята молодцы, проявили себя с лучшей стороны, выдержали натиск и победили заслуженно.

— Как вы готовились противостоять атакующему футболу «Спартака»?

— Предыдущие наши матчи в Москве сложились не очень удачно. Думал, что нельзя больше так дейстовать. Нельзя отсиживаться в обороне. Матчи здесь всегда особняком — это лидеры нашего футбола как правило. Поэтому на игры с московскими клубами и мотивация соответствующая.

Махачкалинское «Динамо» набрало 27 очков и занимает 9-ю строчку в таблице РПЛ.