Зобнин рассказал, кого ждет в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин, который вынужден играть на фланге обороны, признался, что ждет в команде правого защитника.

«Я жду правого защитника в «Спартаке». Потому что, когда приезжаешь в сборную, бывает нужно немного времени, чтобы перестроиться. Для меня это проблема. Но я готов всегда помогать клубу. Если это приносит пользу «Спартаку», то вообще никаких вопросов», — сказал Зобнин в программе «Открытый футбол» на телеканале «Матч ТВ».

«В обороне я себя нормально чувствую. Играя чуть выдвинутым крайним защитником, когда мы действуем не в четыре, а в пять защитников, я даже чаще подключаюсь к атакам, чем когда играю в полузащите. Для меня это комфортно», — заявил игрок «Спартака».