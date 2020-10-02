Зобнин рассказал, кого ждет в «Спартаке»
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин, который вынужден играть на фланге обороны, признался, что ждет в команде правого защитника.
«Я жду правого защитника в «Спартаке». Потому что, когда приезжаешь в сборную, бывает нужно немного времени, чтобы перестроиться. Для меня это проблема. Но я готов всегда помогать клубу. Если это приносит пользу «Спартаку», то вообще никаких вопросов», — сказал Зобнин в программе «Открытый футбол» на телеканале «Матч ТВ».
«В обороне я себя нормально чувствую. Играя чуть выдвинутым крайним защитником, когда мы действуем не в четыре, а в пять защитников, я даже чаще подключаюсь к атакам, чем когда играю в полузащите. Для меня это комфортно», — заявил игрок «Спартака».
Дополнительная информация:
https://matchtv.ru/football/rpl/matchtvvideo_NI1248309_clip_Otkrytyj_futbol_Roman_Zobnin_Vypusk_ot_02102020