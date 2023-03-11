Зобнин: «Главное победили — взяли три очка»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал победу своей команды в матче 19-го тура РПЛ против «Факела» (3:2).

— Главное победили — взяли три очка.

— Какое настроение царило в перерыве в раздевалке?

— Нам забили два гола в конце тайме. Это футбол, такое бывает. Что было в раздевалке? Настраивались на серьезную борьбу. Искали шансы, стали играли длинными передачами.

— Погоня за «Зенитом» продолжается?

— Давайте не будем о «Зените». У нас впереди «Урал», думаем об этой игре.

«Спартак» располагается на 2-й строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 40 очков за 19 матчей. Красно-белые отстают от лидирующего «Зенита» на 5 очков, при этом у питерской команды есть матч в запасе.