Промес: «Баня — российская традиция, которая мне нравится. Глушаков был моим учителем»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес рассказал, какая российская традиция ему нравится больше всего.

— Как вам российский спорт?

— Для меня интересно смотреть за разными спортсменами высокого уровня. Я получаю удовольствие.

— Что особенно любите из русского?

— Баня — российская традиция, которая мне нравится. Обожаю ее, люблю расслабляться там.

— Любовь к бане с Глушакова началась?

— Да. Он был моим учителем.

— В межсезонье видели ваш клип. Планируется ли новая работа?

— Это мое хобби. Я с детства пишу музыку. Кому-то нравится ходить на рыбалку, кто-то играет в приставку по десять часов, а у меня такое увлечение.

В текущем сезоне Промес сыграл в 27 матчей за «Спартак» во всех турнирах, забил 20 голов и отдал девять результативных передач.