Зобнин: «Приятно, что я стал первым по количеству матчей за «Спартак»
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин после матча 15-го тура Тинькофф чемпионата России против «Динамо» (1:1) подвел итоги встречи. Хавбек забил гол и получил звание лучшего игрока встречи.
— Считаю, что хорошо играли, контролировали встречу, особенно во втором тайме, — приводит слова Зобнина сайт «Спартака». — Создали достаточно моментов, чтобы победить. К сожалению, не выиграли.
— До голы у вас было несколько ударов. Какой больше всего запомнился?
— В первом тайме Шунин достал, можно сказать, ногтями. Достал еле-еле, мяч хорошо летел. Однако, видимо, сегодня мне было суждено забить. Забил с четвертой попытки. Два мог точно забивать.
— Вы вышли на первое место по количеству матчей за «Спартак» в нынешнем составе. Важно было забить в таком матче?
— Важно забивать в каждом матче. Приятно, что я стал первым по количеству матчей. Надеюсь, что это не предел. Нужно дальше набирать матчи, забивать голы, отдавать передачи и помогать «Спартаку».
— Ребров вас подкалывал, что вы обогнали его?
— Я ему говорил, что скоро догоню его. Дай бог ему теперь побольше матчей. Он хороший вратарь.
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