Зобнин — о нападении фанатов «Динамо» три года назад: «Понимаю, зла не держу»
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал о своем отношении к болельщикам «Динамо». Зобнин выступал за бело-голубых с 2013 по 2016 год.
— Именно на «Динамо» особого настроя у меня нет, но есть настрой на дерби, — приводит «Чемпионат» слова Зобнина. — Нет такого, что на «Динамо» выхожу как-то по-особенному. Каждое дерби очень важно. Да и времени прошло уже много с тех пор, как играл за «Динамо».
История с нападением болельщиков на матче три года назад? Уже остыл и болельщиков понимаю. Да, тогда злился на них немного, но сейчас прошло много времени. В любом клубе есть такие болельщики, зла не держу. Когда переходил в «Спартак» из «Динамо» понимал: любить меня от этого сильнее не станут. Но это не было решающим фактором.
Матч «Спартак» — «Динамо» состоится сегодня, 21 ноября. Начало — в 19.00 (мск). «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.championat.com/football/news-4195251-ponimaju-bolelschikov-zla-ne-derzhu-zobnin--o-napadenii-fanatov-dinamo-tri-goda-nazad.html
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