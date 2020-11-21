Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал о своем отношении к болельщикам «Динамо». Зобнин выступал за бело-голубых с 2013 по 2016 год.

— Именно на «Динамо» особого настроя у меня нет, но есть настрой на дерби, — приводит «Чемпионат» слова Зобнина. — Нет такого, что на «Динамо» выхожу как-то по-особенному. Каждое дерби очень важно. Да и времени прошло уже много с тех пор, как играл за «Динамо».

История с нападением болельщиков на матче три года назад? Уже остыл и болельщиков понимаю. Да, тогда злился на них немного, но сейчас прошло много времени. В любом клубе есть такие болельщики, зла не держу. Когда переходил в «Спартак» из «Динамо» понимал: любить меня от этого сильнее не станут. Но это не было решающим фактором.

Матч «Спартак» — «Динамо» состоится сегодня, 21 ноября. Начало — в 19.00 (мск). «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.