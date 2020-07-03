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КДК РФС дисквалифицировал Зобнина на два матча

3 июля 2020, 21:04
Роман Зобнин. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Роман Зобнин. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин дисквалифицирован на два матча Тинькофф чемпионата России, сообщает сайт РФС. Такое решение принял контрольно-дисциплинарный комитет.

«В соответствии с частью 3 статьи 94 Дисциплинарного регламента РФС за агрессивное поведение — дисквалифицировать футболиста Зобнина Р. (ФК «Спартак-Москва» г. Москва) на 2 (два) матча Чемпионата России по футболу», — говорится в тексте решения КДК РФС.

«КДК принял решение дисквалифицировать футболиста «Спартака» Романа Зобнина на два матча РПЛ за агрессивное поведение», — приводит слова главы комитета Артура Григорьянца пресс-служба РФС.

В матче 25-го тура премьер-лиги с ЦСКА (0:2) Зобнин был удален на 77-й миунуте после отмашки от Ивана Облякова. Главный арбитр матча Алексей Еськов получил подсказку от ВАР. Таким образом, футболист красно-белых пропустит игры с «Тамбовом» и «Локомотивом».

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/211886

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