КДК РФС дисквалифицировал Зобнина на два матча

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин дисквалифицирован на два матча Тинькофф чемпионата России, сообщает сайт РФС. Такое решение принял контрольно-дисциплинарный комитет.

«В соответствии с частью 3 статьи 94 Дисциплинарного регламента РФС за агрессивное поведение — дисквалифицировать футболиста Зобнина Р. (ФК «Спартак-Москва» г. Москва) на 2 (два) матча Чемпионата России по футболу», — говорится в тексте решения КДК РФС.

«КДК принял решение дисквалифицировать футболиста «Спартака» Романа Зобнина на два матча РПЛ за агрессивное поведение», — приводит слова главы комитета Артура Григорьянца пресс-служба РФС.

В матче 25-го тура премьер-лиги с ЦСКА (0:2) Зобнин был удален на 77-й миунуте после отмашки от Ивана Облякова. Главный арбитр матча Алексей Еськов получил подсказку от ВАР. Таким образом, футболист красно-белых пропустит игры с «Тамбовом» и «Локомотивом».