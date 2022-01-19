Журова о презентации Языджи: «Меня тоже в Турции Наташей называли, не считаю эту шутку оскорбительной»

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала на презентацию турецкого полузащитника Юсуфа Языджи пресс-службой ЦСКА.

«Я не считаю эту шутку оскорбительной для российских женщин, не считаю, что им стоит на нее обижаться. Многих русских девушек в Турции называют Наташами, это так сложилось. Это стало уже традиционно, во многом это из-за русских девушек, которые создали там себе такой образ. Даже не русских, а украинских девушек. Если любая русская девушка туда приедет, то ее будут так называть», — приводит слова Журовой РБК.

Она призналась, что сама сталкивалась с тем, что в Турции к ней обращались по имени Наташа.

«И меня тоже там Наташей называли, ничего страшного. ЦСКА провели удачную акцию, теперь многие узнали фамилию их новичка, не только болельщики, но и не причастные к футболу люди», — добавила она.

В видеоролике аккаунт клуба в Instagram приглашает футболиста играть за ЦСКА. В переписке Языджи отвечает только после фразы на английском языке: «Юсуф, это из России. У нас много Наташ». Позднее клуб удалил скандальный пост.