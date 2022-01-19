Дубль Ерохина помог «Зениту» обыграть «Эмирейтс»

«Зенит» в товарищеском матче переиграл клуб из ОАЭ «Эмирейтс» (3:0).

На 18-й минуте счет в матче открыл Клаудиньо. После этого дубль сделал Александр Ерохин. Он отличился на 50-й и 56-й минутах.

Игра прошла в Дубае (ОАЭ), где «Зенит» проводит свой тренировочный сбор.

Товарищеский матч

«Зенит» (Россия) — «Эмирейтс» (ОАЭ) — 3:0 (1:0)

Голы: Клаудиньо, 18 (1:0). Ерохин, 50 (2:0). Ерохин, 56 (3:0).

«Зенит»: Одоевский (Бязров, 46), Дуглас Сантос (Чистяков, 46), Хотулев, Ловрен (Круговой, 46), Сутормин (Ким, 68), Клаудиньо (Барриос, 46), Кравцов (Мостовой, 46), Оздоев (Саусь, 46), Ким (Кузяев, 46), Кузнецов, Дзюба (Ерохин, 46).

19 января.