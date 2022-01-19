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Сегодня, 18:50

Дубль Ерохина помог «Зениту» обыграть «Эмирейтс»

Евгений Петров
Корреспондент
«Зенит» — «Эмирейтс» — 3:0.
Фото ФК «Зенит»

«Зенит» в товарищеском матче переиграл клуб из ОАЭ «Эмирейтс» (3:0).

На 18-й минуте счет в матче открыл Клаудиньо. После этого дубль сделал Александр Ерохин. Он отличился на 50-й и 56-й минутах.

Игра прошла в Дубае (ОАЭ), где «Зенит» проводит свой тренировочный сбор.

Товарищеский матч

«Зенит» (Россия) — «Эмирейтс» (ОАЭ) — 3:0 (1:0)

Голы: Клаудиньо, 18 (1:0). Ерохин, 50 (2:0). Ерохин, 56 (3:0).

«Зенит»: Одоевский (Бязров, 46), Дуглас Сантос (Чистяков, 46), Хотулев, Ловрен (Круговой, 46), Сутормин (Ким, 68), Клаудиньо (Барриос, 46), Кравцов (Мостовой, 46), Оздоев (Саусь, 46), Ким (Кузяев, 46), Кузнецов, Дзюба (Ерохин, 46).

19 января.

ФК Зенит
3
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
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 - : -
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Гамид Агаларов

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Артем Дзюба

Артем Дзюба

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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

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Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

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Филипе Силва Малком

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Зенит

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Себастьян Шиманьски

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Динамо

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И К Ж
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Спартак

 10 1 2
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