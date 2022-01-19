Дубль Ерохина помог «Зениту» обыграть «Эмирейтс»
«Зенит» в товарищеском матче переиграл клуб из ОАЭ «Эмирейтс» (3:0).
На 18-й минуте счет в матче открыл Клаудиньо. После этого дубль сделал Александр Ерохин. Он отличился на 50-й и 56-й минутах.
Игра прошла в Дубае (ОАЭ), где «Зенит» проводит свой тренировочный сбор.
Товарищеский матч
«Зенит» (Россия) — «Эмирейтс» (ОАЭ) — 3:0 (1:0)
Голы: Клаудиньо, 18 (1:0). Ерохин, 50 (2:0). Ерохин, 56 (3:0).
«Зенит»: Одоевский (Бязров, 46), Дуглас Сантос (Чистяков, 46), Хотулев, Ловрен (Круговой, 46), Сутормин (Ким, 68), Клаудиньо (Барриос, 46), Кравцов (Мостовой, 46), Оздоев (Саусь, 46), Ким (Кузяев, 46), Кузнецов, Дзюба (Ерохин, 46).
19 января.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|16:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7