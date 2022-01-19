«Урал» отдал нападающего Максименко в аренду «Балтике»

Нападающий «Урала» Артем Максименко на правах аренды продолжит карьеру в «Балтике». Футболист уже прибыл в расположение своей новой команды. Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона, сообщает сайт клуба РПЛ.

? Нападающий «Урала» Артём Максименко на правах аренды продолжит карьеру в ФК «Балтика». Футболист уже прибыл в расположение своей новой команды. Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.



Желаем Артёму много игровой практики, голов и отсутствия травм! pic.twitter.com/sz29stqIOu — ФК Урал (@FCURAL) January 19, 2022

В текущем сезоне Максименко сыграл в 8 матчах российской премьер-лиги за «Урал» и забил 1 гол.

После 25 туров ФНЛ «Балтика» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 38 очков.