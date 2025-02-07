Наумов: «Джикия может оказаться в ЦСКА, если откажется от осетинских пирогов»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов заявил, что защитник «Химок» Георгий Джикия может оказаться в ЦСКА.

«Джикия еще не отработал весь свой ресурс, он может играть на высоком уровне, да и возраст не критичный для центрального защитника. Если он откажется от осетинских пирогов, не наберет вес, то при должной подготовке он может играть в клубах первой пятерки-шестерки РПЛ, причем запросто. У него сумасшедший опыт, он умеет играть, тактически грамотный защитник. «Химки» — низковатый для него уровень. Я согласен с агентом Джикии, что он способен играть в более интересных командах. Для меня не будет шоком, если Джикия окажется в ЦСКА. Это будет нормально, он может», — приводит слова Наумова Legalbet.

Джикия выступал за «Спартак» с января 2017 до лета 2024 года. В сентябре прошлого года 31-летний футболист подписал контракт с «Химками» до 30 июня 2025 года. В текущем сезоне защитник сыграл 8 матчей и не отметился результативными действиями.