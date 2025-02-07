Пономарев: «Гуарирапа и Койта — дешевый вариант, оба бестолковые игроки»

Бывший ветеран СССР и игрок ЦСКА Владимир Пономарев поделился мнением о перспективах армейцев во второй части сезона РПЛ.

«Во второй части сезона на ЦСКА у меня не очень хорошие ожидания. Во-первых, у клуба нет нападения. Мусаев играет через две игры, что может что-то получиться, а иногда не получиться. Он не классный игрок. Гуарирапа и Койта — дешевый вариант. Они оба бестолковые, бесполезно с ними работать. Проблема в атаке, нужно два хороших бегущих футболиста впереди. Заболотный подошел бы лучше, чем эти двое. Антон боролся за мячи, но сейчас нет нападающих у клуба. Если укрепят атаку, могут бороться за топ-3.

Тот же Пьянич не годится. Он играет с хорошими нападающими, на кого может давать пас вразрез. На кого ему отдавать в ЦСКА?» — приводит слова Пономарев Vprognoze.ru.

После 18 туров ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. Команда Марко Николича набрала 31 очко.