Клотет: «Мы неплохо начали встречу, и физически, и ментально были готовы к матчу»
Главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет высказался об игре своей команды в матче 23-го утра чемпионата России против «Спартака» (1:2).
— Мы неплохо начали встречу, и физически, и ментально были готовы к матчу. Первый тайм получился сложным. Можно сказать, результат к перерыву нас шокировал. Но команда продолжала фокусироваться на игре. Мы поговорили в раздевалке. Во втором тайме «Спартак» в основном контрактовал, мы же оборонялись хорошо. В каких-то моментах мы доминировали. В конце добавили. Очков не заработали, но ушли с поля с высоко поднятой головой.
— После игры камеры выхватили ваш акцентированный плевок в сторону арбитра. Вы недовольны судейством или результатом?
— Знаете, я плохо помню этот момент. Но точно ничего не было адресовано арбитру. Я был зол после матча. Но официальные лица матча делают свою работу — что тут сказать. Я ничего против них не имел. То, что мы проиграли, не полностью вина команды, но в том числе наша. Мы будем прибавлять и действовать лучше.
— Можете пояснить жест, который вы показали судье, за который он вас удалил?
— Не знаю, о чем вы говорите. Это его решение. Я не хочу это объяснять или говорить об этом. Фокусируюсь на футболе. Случилось то, что случилось
«Торпедо» находится на 16 месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков за 23 тура.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|17
|3
|2
|57-11
|54
|
2
|Ростов
|22
|13
|6
|3
|40-30
|45
|
3
|Спартак
|23
|13
|6
|4
|50-28
|45
|
4
|ЦСКА
|23
|13
|5
|5
|42-21
|44
|
5
|Динамо
|23
|11
|6
|6
|42-30
|39
|
6
|Краснодар
|23
|11
|5
|7
|49-36
|38
|
7
|Ахмат
|22
|11
|3
|8
|33-29
|36
|
8
|Оренбург
|22
|10
|3
|9
|43-43
|33
|
9
|Сочи
|23
|9
|4
|10
|32-43
|31
|
10
|Урал
|23
|7
|4
|12
|25-37
|25
|
11
|Локомотив
|22
|7
|4
|11
|32-39
|25
|
12
|Кр. Советов
|23
|6
|7
|10
|23-33
|25
|
13
|Пари НН
|23
|5
|4
|14
|25-47
|19
|
14
|Факел
|22
|2
|11
|9
|27-41
|17
|
15
|Химки
|23
|3
|5
|15
|19-50
|14
|
16
|Торпедо
|23
|3
|4
|16
|16-37
|13
|15.04
|14:00
|
Кр. Советов – Химки
|0 : 0
|15.04
|14:00
|
Динамо – Пари НН
|3 : 1
|15.04
|16:30
|
Сочи – Краснодар
|0 : 2
|15.04
|16:30
|
Урал – ЦСКА
|1 : 2
|15.04
|19:00
|
Торпедо – Спартак
|1 : 2
|16.04
|14:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|16.04
|16:30
|
Факел – Ахмат
|- : -
|16.04
|19:00
|
Ростов – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|12
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|20
|1
|4