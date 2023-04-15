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Зобнин: «Бальде не забил пенальти, поэтому пришлось взять инициативу, хотя я вообще их не бью»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал три пенальти в первом тайме матча 23-го тура РПЛ с «Торпедо» (2:1).

— «Спартак» заработал три пенальти в первом тайме. В чемпионский сезон вы всего два пробили. Как вам это?

— Это статистика. Пенальти есть пенальти. Буду смотреть, был или нет. Это всего лишь статистика.

— Почему не забили пенальти?

— Могли побеждать и с более крупным счетом. У нас были моменты стопроцентные и помимо пенальти. К сожалению, опять любим найти себе на голову приключения. Слава богу, выиграли.

— Какова очередность в которой вы били пенальти?

— Был у нас изначально Бальде пенальтист. Он, к сожалению, не забил. Пришлось взять инициативу на себя, хотя я вообще пенальти не бью. Я и пенальти — две разные вещи.

— Каково подходить бить пенальти после двух незабитых?

— Не было никакого волнения. У меня много матчей за спиной. Кто кроме меня? Я с капитанской повязкой, должен был на себя взять эту роль.

— Может быть, стоило раньше на себя эту роль взять?

— Второй пенальти я всем говорил, что Литвинов сто процентов забьет. Пенальти — это всегда 50 на 50. Вратарь хороший был. Я бил пенальти впервые. Понравилось ли? Ничего особенного. Главное, что команда победила.

— Так у вас победный.

— Получается, да.

Роман Зобнин
ФК Спартак (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
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2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
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 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
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 Урал 23 7 4 12 25-37 25
11
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