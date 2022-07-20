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Сегодня, 12:14

Агент вратаря «Рубина» Медведева заявил, что футболист настроен на возвращение в «Ростов»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Андрей Талаев, агент вратаря «Рубина» Никиты Медведева рассказал о переговорах по переходу футболиста в «Ростов».

Ранее «СЭ» сообщал, что 27-летний россиянин перейдет в «Ростов».

«Контракт с «Рубином» никто не расторгал, сейчас идут переговоры между клубами. Никита настроен на возвращение в «Ростов». Когда все будет решено? Думаю, что сегодня или завтра все будет известно», — приводит «РБ Спорт» слова Талаева.

Медведев выступал за «Ростов» с февраля 2016 года по июль 2017 года.

В прошлом сезоне Медведев принял участие в 2 матчах «Рубина» и пропустил 2 гола. В начале июня казанский клуб продлил контракт с вратарем до конца июня 2025 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-medvedeva-nikita-nastroen-na-vozvrashhenie-v-rostov-no-peregovory-ne-zaversheny/
Никита Медведев
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