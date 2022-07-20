Агент вратаря «Рубина» Медведева заявил, что футболист настроен на возвращение в «Ростов»

Андрей Талаев, агент вратаря «Рубина» Никиты Медведева рассказал о переговорах по переходу футболиста в «Ростов».

Ранее «СЭ» сообщал, что 27-летний россиянин перейдет в «Ростов».

«Контракт с «Рубином» никто не расторгал, сейчас идут переговоры между клубами. Никита настроен на возвращение в «Ростов». Когда все будет решено? Думаю, что сегодня или завтра все будет известно», — приводит «РБ Спорт» слова Талаева.

Медведев выступал за «Ростов» с февраля 2016 года по июль 2017 года.

В прошлом сезоне Медведев принял участие в 2 матчах «Рубина» и пропустил 2 гола. В начале июня казанский клуб продлил контракт с вратарем до конца июня 2025 года.