Жиго рассказал, автобиографию кого из партнеров по «Спартаку» он купил бы в первую очередь
Защитник «Спартака» Самюэль Жиго 17 апреля ответил на вопросы пресс-службы клуба на официальном сайте.
«Чью автобиографию купил бы в первую очередь? Промеса. Его дух победителя передается остальным. Иметь такого лидера в команде очень важно. Он никогда не сдается и не боится идти в бой. Классно, что Промес снова с нами. Недавно изображали с Квинси боксеров. Я незаметно подложил себе в рукав жесткую штуку — расширитель для обуви. И говорю: «Давай, бей по руке! Покажи, на что способен». Сначала он ударил легонько и не понял подвоха. А потом вложил силу и заорал от боли. Он готов был убить меня, а я долго смеялся», — заявил Жиго.
«Спартак» после 25 туров занимает второе место в Тинькофф РПЛ с 47 очками. На одно очко меньше у ЦСКА и «Локомотива».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://spartak.com/news/2021-04-16-beysya_kak_gladiator__i_kompensiruyesh_lyubyye_minusy_1922_voprosa_samuelyu_zhigo/
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