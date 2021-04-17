Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Жиго рассказал, автобиографию кого из партнеров по «Спартаку» он купил бы в первую очередь

14:25
Теги:

Защитник «Спартака» Самюэль Жиго 17 апреля ответил на вопросы пресс-службы клуба на официальном сайте.

«Чью автобиографию купил бы в первую очередь? Промеса. Его дух победителя передается остальным. Иметь такого лидера в команде очень важно. Он никогда не сдается и не боится идти в бой. Классно, что Промес снова с нами. Недавно изображали с Квинси боксеров. Я незаметно подложил себе в рукав жесткую штуку — расширитель для обуви. И говорю: «Давай, бей по руке! Покажи, на что способен». Сначала он ударил легонько и не понял подвоха. А потом вложил силу и заорал от боли. Он готов был убить меня, а я долго смеялся», — заявил Жиго.

«Спартак» после 25 туров занимает второе место в Тинькофф РПЛ с 47 очками. На одно очко меньше у ЦСКА и «Локомотива».

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2021-04-16-beysya_kak_gladiator__i_kompensiruyesh_lyubyye_minusy_1922_voprosa_samuelyu_zhigo/

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 26-й тур. «Краснодар» — «Зенит» и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры