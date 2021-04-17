Жиго рассказал, автобиографию кого из партнеров по «Спартаку» он купил бы в первую очередь

Защитник «Спартака» Самюэль Жиго 17 апреля ответил на вопросы пресс-службы клуба на официальном сайте.

«Чью автобиографию купил бы в первую очередь? Промеса. Его дух победителя передается остальным. Иметь такого лидера в команде очень важно. Он никогда не сдается и не боится идти в бой. Классно, что Промес снова с нами. Недавно изображали с Квинси боксеров. Я незаметно подложил себе в рукав жесткую штуку — расширитель для обуви. И говорю: «Давай, бей по руке! Покажи, на что способен». Сначала он ударил легонько и не понял подвоха. А потом вложил силу и заорал от боли. Он готов был убить меня, а я долго смеялся», — заявил Жиго.

«Спартак» после 25 туров занимает второе место в Тинькофф РПЛ с 47 очками. На одно очко меньше у ЦСКА и «Локомотива».