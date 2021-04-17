«Ахмат» — «Химки»: Харин открыл счет в матче
Полузащитник «Ахмата» Евгений Харин отличился в матче 26-го тура Тинькофф чемпионата России против «Химок». Он открыл счет в матче в первом тайме — 1:0.
Главный арбитр встречи Василий Казарцев несколько минут рассматривал эпизод, который предшествовал голу. Харин в борьбе с хавбеком «Химок» Ильей Камышевым наступил сопернику шипами на голеностоп.
После этого «Ахмат» провел быструю атаку, которая закончилась ударом все того же Харина, и мяч после рикошета влетел в ворота грозненцев.
В итоге, Казарцев засчитал взятие ворот и показал Харину желтую карточку.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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