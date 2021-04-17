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«Ахмат» — «Химки»: Харин открыл счет в матче

14:30
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Полузащитник «Ахмата» Евгений Харин отличился в матче 26-го тура Тинькофф чемпионата России против «Химок». Он открыл счет в матче в первом тайме — 1:0.

Главный арбитр встречи Василий Казарцев несколько минут рассматривал эпизод, который предшествовал голу. Харин в борьбе с хавбеком «Химок» Ильей Камышевым наступил сопернику шипами на голеностоп.

После этого «Ахмат» провел быструю атаку, которая закончилась ударом все того же Харина, и мяч после рикошета влетел в ворота грозненцев.

В итоге, Казарцев засчитал взятие ворот и показал Харину желтую карточку.

Ахмат — Химки

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