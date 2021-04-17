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Черевченко — об отсутствии Глушакова: «Безвыходных ситуаций не бывает»

13:58
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Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко 17 апреля в эфире телеканала «Матч Премьер» поделился ожиданиями от матча 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата».

«Нет мотивации на сегодня? Так говорят, обычно. Очки никто не отменял. Нужно радовать болельщиков, подниматься выше по турнирной таблице.
У нас есть игроки в обойме, которые могут заменить Глушакова. Да, он основной игрок наш. Но безвыходных ситуаций не бывает», — сказал Черевченко.

Денис Глушаков не сможет принять участие в игре из-за травмы.

После 25 игр «Химки» занимают восьмое место в турниной таблице с 38 очками, грозненцы — 11-е (32 очка).

Ахмат — Химки

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