Черевченко — об отсутствии Глушакова: «Безвыходных ситуаций не бывает»
Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко 17 апреля в эфире телеканала «Матч Премьер» поделился ожиданиями от матча 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата».
«Нет мотивации на сегодня? Так говорят, обычно. Очки никто не отменял. Нужно радовать болельщиков, подниматься выше по турнирной таблице.
У нас есть игроки в обойме, которые могут заменить Глушакова. Да, он основной игрок наш. Но безвыходных ситуаций не бывает», — сказал Черевченко.
Денис Глушаков не сможет принять участие в игре из-за травмы.
После 25 игр «Химки» занимают восьмое место в турниной таблице с 38 очками, грозненцы — 11-е (32 очка).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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