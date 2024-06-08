Жевнов рассказал, что думает о доминации «Зенита» в России

Тренер вратарей «Зенита» Юрий Жевнов рассказал, как относится к разговорам об излишней доминации питерского клуба в России.

— Примеры «Баварии» и ПСЖ у всех перед глазами. Мы стараемся делать свою работу, выполняем поставленные задачи. Я считаю, что нас не должны волновать эти разговоры, — цитирует Жевнова Sport24.

В сезоне-2023/24 «Зенит» впервые в истории клуба сумел оформить требл, выиграв в Суперкубок России, золотые медали РПЛ и Кубок страны.