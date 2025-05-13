Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

13 мая, 17:02

Жеребьевка стыковых матчей между клубами РПЛ и ФНЛ состоится 14 мая

Алина Савинова
Фото Владимир Бланк, Известия

Российский футбольный союз (РФС) назвал дату проведения жеребьевки стыковых матчей между клубами РПЛ и ФНЛ.

Представители РФС и обеих лиг определят очередность домашних и выездных игр 14 мая. Начало жеребьевки — в 14.00 по московскому времени. Она будет состоять из трех раундов.

Если по итогам жеребьевки клубы РПЛ или ФНЛ будут проводить первый матч дома, то второй матч пройдет в гостях, а также наоборот.

Первые матчи в рамках стыков состоятся 28 мая, ответные — 31 мая.

Источник: https://t.me/rfsruofficial/14555
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Первая лига
РПЛ
Читайте также
Самая дорогая компания в мире Nvidia продолжает дорожать. И вот почему
В США отметили высокие темпы уничтожения систем ПВО на Украине
Челестини назвал виновного в странном голе, Романов сделал то, что не смог Станкович. Что произошло после дерби «Спартака» с ЦСКА
Стала известна причина драки между болельщиками «Спартака» и фанатом ЦСКА
Теннисист Себастьян Корда женится на дочери обладателя «Золотого мяча»
Россиян предупредили об ограничении работы мобильного интернета
Популярное видео
«Спартак» обыграл ЦСКА, «Рубин» победил «Ахмат»: голы дня
«Спартак» обыграл ЦСКА, «Рубин» победил «Ахмат»: голы дня
«Арсенал» — «Черноморец»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Черноморец»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • blue-white!

    Если по итогам жеребьевки клубы РПЛ или ФНЛ будут проводить первый матч дома, то второй матч пройдет в гостях, а также наоборот.---------Фига се, никогда бы не догадался. Спасибо автору!

    14.05.2025

  • Вадим Антропов

    "Жизненная опытность"- фраза из изложения школьника Петрова Васи 3-го класса начальной школы №8 города Калинина, 1974 год

    14.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    Ребус

    13.05.2025

  • andyk82

    Ну, в случае с монетой Ну

    13.05.2025

  • dinela

    Аффтар пишы ищо!Расстолковала мне неграмотному,кто кого и где будет принимать,сегодня усну спокойно!

    13.05.2025

  • Спринт

    Хрямай юродь вволю ..

    13.05.2025

  • Hitman

    спирток ведешь себя как махровый дилетант. Стыдно за тебя.

    13.05.2025

  • Спринт

    Ты то юродь .. всегда дрыщишь соплями ..

    13.05.2025

  • Спринт

    В командах 1-й лиги (ФНЛ не существует) просто нет столько легионеров в сезонных заявках команд. Максимум 4-5 легионеров в каждой из команд.

    13.05.2025

  • Hitman

    Ты сегодня блещешь, спирток.

    13.05.2025

  • Ратель

    Отжеребить 2, а в удачном случае 4, команды в 3 раунда - это прекрасно.

    13.05.2025

  • imperiasporta

    Хотелось бы вот о чём : почему такая вопиющая несправедливость в стыковых матчах !? Почему клубы РПЛ могут выпустить всех легионеров ,кажется 7 если память не изменяет а из ФНЛ только трёх!! Почему бы во время стыковых матчах не разрешить те же условия клубам из ФНЛ ? Это просто беспредел если честно !!!

    13.05.2025

  • Спринт

    В баскетбольном ленинградском Спартаке тренер Кондрашин практиковал в тренировках такое командное упражнение, когда все игроки играют только спиной в кольцу соперников в любой точке площадки. Считал тренерский маэстро, что это повышает кординацию и способность игроков не терять контроль за мячом и перемещениями игроков.

    13.05.2025

  • Mike101

    Да-уж, ну и инфа......

    13.05.2025

  • 36

    А где у Карла Маркса сказано,что Факел должен вылетать один?

    13.05.2025

  • Сергей Гречин

    Из трех раундов!??? Как я скучаю по тем!!! Журналистам!!! Сейчас блогеры пишут грамотнее в разы!!!

    13.05.2025

  • ёzhic8

    "первый матч дома, то второй матч пройдет в гостях, а также наоборот" - на мой взгляд, тут три матча минимум 1. дома 2. в гостях 3. наоборот (спиной к воротам будут бегать, видимо)

    13.05.2025

  • Спринт

    Тушинский пассив Лукойла подал прошение на участие в стыках .. **

    13.05.2025

  • ёzhic8

    Я уже приготовился к трём раундам. Ещё и реклама между ними. И возможно, города покажут и стадионы, которые примут участников соревнований. И видео достижений приглашенных, катающих шары На час минимум

    13.05.2025

  • Спринт

    Вообще хоть что то пояснять - то удел дилетантов и для дилетантов.

    13.05.2025

  • тихоновнавсегда

    Все так будет!Но пояснять про "наоборот" это вообще полный....

    13.05.2025

  • sdf_1

    – Ничего опасного! – с жаром возразил Филипп Филиппович, – никакой контрреволюции! Кстати, вот еще слово, которое я совершенно не выношу! Абсолютно неизвестно, что под ним скрывается! Чёрт его знает! Так я говорю: никакой этой самой контрреволюции в моих словах нет. В них лишь здравый смысл и жизненная опытность…

    13.05.2025

  • ёzhic8

    а что, всё не так будет? кошмар

    13.05.2025

  • тихоновнавсегда

    Господи... Алина,простите ,Вы вообще что-то в спорте понимаете?Это ж надо умудриться такую ахинею писАть...Во что превратили СЭ...

    13.05.2025

  • ёzhic8

    контрреволюционно рассуждаете

    13.05.2025

  • sdf_1

    А зачем жеребьёвка, если КС, "Химки" и "Ростов" будут лишены лицензии за долги? "Пари НН", "Ахмат" и "Оренбург" продвигаются на три позиции и остаются в РПЛ. При таком раскладе вылетает только "Факел". И кого будут жеребить на жеребьёвке?

    13.05.2025

  • Спринт

    1 раунд жеребьёвки. "Крым.Теплица" - "Спартак-Чукотка", "Арарат-Москва" - "Турбодизель-Чугуево"

    13.05.2025

  • ёzhic8

    судя по тому что три раунда, может и Ахмат-Химки, ПНН - Махачкала

    13.05.2025

  • За спорт!

    Химки-Сочи; Ахмат-Черноморец?

    13.05.2025

  • ёzhic8

    "Жеребьёвка будет состоять из трёх раундов" Сильно Наверняка на первых двух будут определяться команды, которые там сыграют 90 лотошинок, Зенит под первым номером, КДВ из Томска - под 90м. В группах по 6 команд, последние два места выбывают На втором этапе - опять жеребьёвка, уже на вылет, но не до конца, а в Кубок Огородов (третий этап жеребьевки)

    13.05.2025

  • Спринт

    .. уточнение для махровых дилетантов - если первый матч дома, то второй матч пройдет в гостях, а также наоборот. Горе-спецурики и такие же спецухи некогда спортивной газетёнки - разве может быть как то иначе ..?

    13.05.2025

    • Госдума РФ в июне проведет круглый стол по вопросу возвращения пива на стадионы

    Источник: у трех клубов РПЛ возникли проблемы с лицензированием
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Зенит 16 9 6 1 31-12 33
    2
    		 ЦСКА 16 10 3 3 26-14 33
    3
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 16 7 8 1 21-7 29
    6
    		 Спартак 16 8 4 4 25-21 28
    7
    		 Рубин 16 6 5 5 16-19 23
    8
    		 Акрон 16 5 6 5 21-22 21
    9
    		 Ростов 16 4 6 6 12-17 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Кр. Советов 16 4 5 7 20-26 17
    12
    		 Ахмат 16 4 4 8 19-24 16
    13
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    14
    		 Оренбург 16 2 6 8 17-26 12
    15
    		 Сочи 16 2 2 12 14-37 8
    16
    		 Пари НН 16 2 2 12 9-27 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи 3 : 2
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика 0 : 0
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА 1 : 0
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат 1 : 0
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов 2 : 0
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит 0 : 2
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 9
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 7 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости