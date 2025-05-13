Жеребьевка стыковых матчей между клубами РПЛ и ФНЛ состоится 14 мая

Российский футбольный союз (РФС) назвал дату проведения жеребьевки стыковых матчей между клубами РПЛ и ФНЛ.

Представители РФС и обеих лиг определят очередность домашних и выездных игр 14 мая. Начало жеребьевки — в 14.00 по московскому времени. Она будет состоять из трех раундов.

Если по итогам жеребьевки клубы РПЛ или ФНЛ будут проводить первый матч дома, то второй матч пройдет в гостях, а также наоборот.

Первые матчи в рамках стыков состоятся 28 мая, ответные — 31 мая.