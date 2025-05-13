Футбол
13 мая, 17:20

Источник: у трех клубов РПЛ возникли проблемы с лицензированием

Алина Савинова

У трех клубов РПЛ в разной степени возникли проблемы с получением лицензии РФС-1, позволяющей заявиться на сезон, сообщает Metaratings.ru.

Как отмечает источник, речь идет о «Химках», «Крыльях Советов» и «Ростове». Они пока не могут получить лицензию из-за долгов. В ростовском клубе ситуация связана с тем, что в настоящее время нет окончательной ясности, возглавит ли клуб Иван Саввиди, который настаивает на проведении аудита.

Первый этап выдачи лицензий РФС-1 должен состояться 14-16 мая. Второй и последний может быть перенесен с 21 на 23 мая.

После 28 туров чемпионата России «Ростов» с 38 очками занимает восьмое место в турнирной таблице. «Крылья» (30) располагаются на 10-й строчке, а «Химки» (26) — на 12-й.

Источник: Metaratings.ru
«Каждый сам выбирает, чему верить». «Крылья Советов» якобы хотят проверить футболистов после поражения от «Пари НН» — это правда?
Станковича оштрафовали на 250 тысяч рублей за жесты в матче с «Динамо». Впереди новые наказания — за истерику с «Ростовом»
ЭСК: Кукуляк верно не назначил два пенальти в ворота «Локомотива» в матче с «Факелом»
ЭСК поддержала оба решения Сухого не назначать пенальти в ворота «Динамо» в матче со «Спартаком»
Министр просвещения РФ Кравцов поставил оценку «Спартаку» за текущий сезон
«Пари НН» — «Крылья Советов»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • hovawart645

    Ну не гони пургу. Локо всё равно в топ-6.

    14.05.2025

  • МАО

    До 21. 21-ым будет как раз Локомотив.

    14.05.2025

  • МАО

    Ростов оставим. Крыс жалко. А Химки - вжжжжжжжжжжж

    14.05.2025

  • regiment

    где там эти гении которые хотят 18 команд в РПЛ?

    14.05.2025

  • Rawalex

    У клуба есть инфраструктура в собственности которая будет продана конкурсным управляющим. Долги по ЗП закрываются из этой суммы и имеют приоритет перед прочими обязательствами.

    14.05.2025

  • Vasssya

    Если к 28 мая все три клуба не получат лицензию и пройдут через апелляцию, то: 1. Если два из этих клубов ("Химки", "Крылья Советов") попадают в стыки, то матчи не проводятся и 3-я и 4-я команда Первой лиги на следующий сезон играют в Высшей, также как и команда, занявшая 15-е место в Высшей лиге ("Оренбург"?). 2. Если только один из этих трёх клубов попадает в стыки, то матчи с его участием не проводятся. 3-я команда из Первой лиги выхоит в Высшую, а 4-я команда из Первой лиги играет стыковые матчи с оставшейся второй командой ( не важно с 13-го или 14-го места) из Высшей лиги. 3. Если ни один из этих клубов не попадает в стыки, то стыковыематчи проводятся в полном объёме. В случаях 2 и 3 решение о том, кто заменит непрошедшие лицензирование команды принимает Исполком РФС.

    13.05.2025

  • SuperDennis

    Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев: «Клуб проходит процедуру лицензирования, подготовили все документы, которые будут рассмотрены комиссией РФС в ближайшее время. Давайте не делать преждевременных выводов, тем более негативных»

    13.05.2025

  • SuperDennis

    ==Они пока не могут получить лицензию из-за долгов.== А ниже: ==Первый этап выдачи лицензий РФС-1 должен состояться 14-16 мая.== . Т.е. они еще даже не пытались, но уже не могут? Бред очередной! Ладно, с Химками всё ясно, что не так с Крыльями и Ростовом?

    13.05.2025

  • инок

    Ахмат-чай останется в РПЛ, а за это Адам получит очередную медаль))

    13.05.2025

  • Ilya Gudman

    По регламенту не так , вылетает один клуб , два играют в стыках , писали же уже , поэтому Оренбург и бьется а Факел и хочет но не может , Пятибратов клуб напрочь убил

    13.05.2025

  • инок

    Если Химки лишат лицензии то клуб становится банкротом, а Садыгов только этого и жд?т. Не надо платить долги игрокам и тренеру. Только и всего.

    13.05.2025

  • zoolord

    В любом случае нужно ждать окончание чемпионата, включая стыковые матчи. Только тогда можно будет обсуждать. Мне вот даже интересно, что будет, если получится пара Химки - Черноморец!

    13.05.2025

  • hovawart645

    Да, пора лигу расширять до 20!))

    13.05.2025

  • Павел Заблоцкий

    В стыках по ходу будет один клуб... и интересно какой...

    13.05.2025

  • sdf_1

    С «Крыльями» понятно. Они должны судьям. «Химки» должны футболистам и бывшему главному тренеру Артеге. А «Ростов» кому должен? Карпину?

    13.05.2025

  • Автогол

    Химки на выход. Оставить Факел

    13.05.2025

  • Фирсыч

    Ни фига себе! Говорили только про Химки...

    13.05.2025

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Зенит 16 9 6 1 31-12 33
    2
    		 ЦСКА 16 10 3 3 26-14 33
    3
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 16 7 8 1 21-7 29
    6
    		 Спартак 16 8 4 4 25-21 28
    7
    		 Рубин 16 6 5 5 16-19 23
    8
    		 Акрон 16 5 6 5 21-22 21
    9
    		 Ростов 16 4 6 6 12-17 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Кр. Советов 16 4 5 7 20-26 17
    12
    		 Ахмат 16 4 4 8 19-24 16
    13
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    14
    		 Оренбург 16 2 6 8 17-26 12
    15
    		 Сочи 16 2 2 12 14-37 8
    16
    		 Пари НН 16 2 2 12 9-27 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи 3 : 2
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика 0 : 0
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА 1 : 0
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат 1 : 0
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов 2 : 0
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит 0 : 2
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 9
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 7 1 2
    Вся статистика

