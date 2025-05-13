Источник: у трех клубов РПЛ возникли проблемы с лицензированием

У трех клубов РПЛ в разной степени возникли проблемы с получением лицензии РФС-1, позволяющей заявиться на сезон, сообщает Metaratings.ru.

Как отмечает источник, речь идет о «Химках», «Крыльях Советов» и «Ростове». Они пока не могут получить лицензию из-за долгов. В ростовском клубе ситуация связана с тем, что в настоящее время нет окончательной ясности, возглавит ли клуб Иван Саввиди, который настаивает на проведении аудита.

Первый этап выдачи лицензий РФС-1 должен состояться 14-16 мая. Второй и последний может быть перенесен с 21 на 23 мая.

После 28 туров чемпионата России «Ростов» с 38 очками занимает восьмое место в турнирной таблице. «Крылья» (30) располагаются на 10-й строчке, а «Химки» (26) — на 12-й.