13 мая, 16:07

Госдума РФ в июне проведет круглый стол по вопросу возвращения пива на стадионы

Артем Бухаев
Корреспондент

Депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Свищев рассказал «СЭ», когда будет рассмотрен вопрос о возвращении пива на стадионы.

«9 июня пройдет большой круглый стол. Будут коллеги из министерства здравоохранения, из футбольной общественности — все заинтересованные лица. Надеемся, что до этого числа успеем внести поправки к закону», — сказал Свищев «СЭ».

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года. Он был временно снят во время проведения футбольных Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.

Футбол
Дмитрий Свищев
  • ))

    14.05.2025

  • Заняться нечем.

    14.05.2025

  • rustov

    на столе у депутатов пиво будет?

    14.05.2025

  • Sergey Mikhaylov

    Большая пивная тарелка

    14.05.2025

  • ViktorDiktor®

    Свищев- это какой-то позор ЛДПР(

    14.05.2025

  • Highlander

    Какой круглый стол? Надо форум собирать в Питере. С банкетом и шалуньями.

    13.05.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Разрешайте сразу коньяк, чтобы потом не собираться опять!

    13.05.2025

  • Jean4

    На большом круглом столе, нужно полагать, будет пиво? Хорошая дискуссия получится. =)

    13.05.2025

  • Спринт

    Пиво без водки .. деньги на ветер! (Всенародная, сотнями лет проверенная мудрость). - если выдавать каждому бутылку пива и сто грамм водки (вестимо - за счет депутатов гос.Думы) то посещаемость на всех стадионах страны бцдет запредельно фантастической! Например: - в Воронеже, при предельной заполняемости трибун в 10 тысяч болельщиков, будет на каждом матче в среднем 17124 народа!

    13.05.2025

  • Спринт

    Энто скока же пива округлят гос.думовцы и приглашенные за круглым столом. Явно и животы округляться даже у кого еще не круглые ..**

    13.05.2025

  • IQ-87%

    Коресспондент Бухаев сообщает нам о застолье в думе- что может быть еще символичнее -да еще и по такому поводу

    13.05.2025

  • За спорт!

    Водки, водки хочу!

    13.05.2025

  • Кот

    Свищев, депутат: «9 июня пройдет большой круглый стол. Будут коллеги из министерства здравоохранения, из футбольной общественности — все заинтересованные лица. Надеемся, что до этого числа успеем внести поправки к закону» -------------------------- Объяснить можете - почему "большой круглый стол" ПОСЛЕ внесения поправок, а не ПЕРЕД их внесением, как и должно быть ?

    13.05.2025

  • spartsmen

    Госдуре бы более важными вопросами заняться: штрафами за сбор краснокнижных грибов, налогом на валежник или лимитами на кислород для дыхания...

    13.05.2025

  • НХЛ-СИЛА

    Если пивники занесут депутатам, то и :beer: будет на стадионах...

    13.05.2025

    • Квеквескири о заключительных матчах «Факела» в РПЛ: «Мы будем биться, никто не будет отбывать номер»

    Жеребьевка стыковых матчей между клубами РПЛ и ФНЛ состоится 14 мая
