Госдума РФ в июне проведет круглый стол по вопросу возвращения пива на стадионы
Депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Свищев рассказал «СЭ», когда будет рассмотрен вопрос о возвращении пива на стадионы.
«9 июня пройдет большой круглый стол. Будут коллеги из министерства здравоохранения, из футбольной общественности — все заинтересованные лица. Надеемся, что до этого числа успеем внести поправки к закону», — сказал Свищев «СЭ».
Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года. Он был временно снят во время проведения футбольных Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.
Новости