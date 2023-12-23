Жена Карпина выложила совместное фото с мужем и детьми

Жена главного тренера сборной России и «Ростова» Валерия Карпина Дарья выложила совместное фото с мужем и детьми.

Дарья и Валерий Карпины с детьми. Фото Соцсети

Российские команды ушли на зимний перерыв, который продлится до марта 2024 года. При этом «Ростов» под руководством Карпина выйдет из отпуска 10 января.

После 18 туров РПЛ «Ростов» располагается на 10-м месте и имеет в активе 21 очко. Лидером чемпионата является «Краснодар», у которого 38 очков.