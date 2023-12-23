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Судейство

Сегодня, 21:16

Глава судейского комитета РФС назвал лучшего арбитра России в 2023 году

Ана Горшкова
Корреспондент
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Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев отвечая на вопрос о том, кого считает лучшим арбитром в России по итогам 2023 года, выделил Сергея Карасева.

«Лучший судья в России в 2023 году? Так не особо правильно мерить, надо смотреть на чемпионаты. Но если кого-то и выделять за календарный год, то Сергей Карасев демонстрирует хорошую форму. В этом чемпионате, думаю, к нему вообще минимальное количество вопросов, кроме ситуации в матче «Оренбург» — «Факел». Но там Карасев просто не увидел, а VAR, к сожалению, не подсказал. А так Карасев в абсолютно хорошей форме, и в Саудовской Аравии отработал отлично. Хоть и неоригинально, но выделю Карасева», — приводит слова Каманцева Sport24.

В нынешнем сезоне Карасев работал на 11 матчах РПЛ, в которых 44-летний рефери показал 42 желтые карточки и поставил 6 пенальти.

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Источник: Sport24
РФС
Павел Каманцев
Сергей Карасев (судья)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
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 - : -
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 - : -
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