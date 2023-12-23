Джорджевич отреагировал на слухи о возможном уходе из «Сочи»

Нападающий «Сочи» Лука Джорджевич отреагировал на слухи о возможном уходе из клуба этой зимой.

«Ухожу ли я из «Сочи»? Первый раз слышу об этом от вас, ничего не знаю», — приводит слова Джорджевича «РБ Спорт».

В текущем сезоне форвард сыграл за клуб 14 матчей, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.

После 18 туров «Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков.