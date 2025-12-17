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Жена бывшего футболиста «Спартака» Мухамадиева рассказала о его состоянии

Ана Горшкова
Корреспондент

Бывший нападающий «Спартака» Мухсин Мухамадиев продолжает находиться в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Его жена Мохира Мухамадиева сообщила, что 58-летний экс-футболист подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

«Очень тяжелое у него состояние. Ему делается искусственная вентиляция легких, так как сам, к сожалению, дышать не может. Врачи говорят, что динамики нет никакой», — приводит слова Мухамадиевой ТАСС.

Мухамадиев попал в реанимацию 15 ноября после перенесенных инсультов.

Карьера Мухамадиева началась в таджикском «Памире». В России оне выступал за «Локомотив», «Спартак» и «Торпедо», а также за «Шинник» (Ярославль) и нижегородский «Локомотив». Помимо этого, он играл за турецкий «Анкарагюджю» и венскую «Аустрию».

Источник: ТАСС
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Мухсин Мухамадиев
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
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Зенит

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Динамо Мх

 5
П
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Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
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Юрий Горшков

Крылья Советов

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