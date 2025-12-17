Жена бывшего футболиста «Спартака» Мухамадиева рассказала о его состоянии

Бывший нападающий «Спартака» Мухсин Мухамадиев продолжает находиться в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Его жена Мохира Мухамадиева сообщила, что 58-летний экс-футболист подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

«Очень тяжелое у него состояние. Ему делается искусственная вентиляция легких, так как сам, к сожалению, дышать не может. Врачи говорят, что динамики нет никакой», — приводит слова Мухамадиевой ТАСС.

Мухамадиев попал в реанимацию 15 ноября после перенесенных инсультов.

Карьера Мухамадиева началась в таджикском «Памире». В России оне выступал за «Локомотив», «Спартак» и «Торпедо», а также за «Шинник» (Ярославль) и нижегородский «Локомотив». Помимо этого, он играл за турецкий «Анкарагюджю» и венскую «Аустрию».