Источник: Гафин уведомил РФС о выходе из исполкома

Дмитрий Гафин уведомил Российский футбольный союз (РФС) о выходе из исполкома, сообщает «РБ Спорт».

В феврале 2025 года Гафин решением Конференции РФС вошел в состав исполкома, он был избран в этот орган по квоте РПЛ. 2 октября московское «Динамо» объявило об уходе Гафина с поста председателя совета директоров клуба. Таким образом, он утратил правовую связь с организацией, которая его выдвинула.

РПЛ должна выдвинуть нового кандидата, который будет избран на следующей Конференции союза.

Функционер работал в «Динамо» с 2019 года, а должность председателя совета директоров занимал с января 2024-го. Его пост занял Александр Ивлев.