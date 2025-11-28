Экс-нападающий «Спартака» Мухамадиев с 15 ноября находится в реанимации

Жена экс-футболиста «Спартака» Мухсина Мухамадиев Мохира Мухамадиева сообщила, что с 15 ноября он находится в реанимации.

«15 ноября Мухсин попал в реанимацию, до сих пор находится там, состояние тяжелое», — цитирует Мухамадиеву ТАСС.

30 июня стало известно о том, что 59-летний Мухамадиев перенес несколько инсультов и находится в одной из московских клиник. Затем его выписали.

Экс-нападающий играл за красно-белых в 1994 и 1995 годах. Кроме того, форвард выступал за «Памир», «Локомотив» из Москвы и Нижнего Новгорода, «Торпедо», «Шинник», «Анкарагюджю», «Аустрию» и другие команды. В 1994 году футболист вместе со «Спартаком» стал чемпионом России. Всего за красно-белых у него 30 матчей и 13 голов.

Также у Мухамадиева есть один матч за сборную Россию — в 1996 году он забил команде Фарерских островов.