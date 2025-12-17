Капелло считает, что Акинфеев может играть до 45 лет: «Он один из сильнейших футболистов, с которыми я работал»

Капелло считает, что Акинфеев может играть до 45 лет

Бывший тренер сборной России Фабио Капелло в разговоре с «СЭ» поделился мнением о карьере вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.

«Акинфеев легендарный вратарь. Игорь один из сильнейших футболистов, с которыми я работал. Он большой профессионал. Думаю, что при его подходе он сможет доиграть до 45 лет на профессиональном уровне», — сказал Капелло «СЭ».

39-летний Акинфеев — воспитанник ЦСКА, он провел всю карьеру в московском клубе. Голкипер принял участие в 813 матчах армейцев во всех турнирах, пропустил 732 гола и отыграл 336 встреч на ноль.

Контракт Акинфеева с ЦСКА действует до конца июня 2026 года.