Жедсон Фернандеш обратился к болельщикам «Спартака» после дубля в ворота «Пари НН»

Полузащитник «Спартака» Жедсон Фернандеш обратился к болельщикам команды после победы над «Пари НН» (3:0) в 10-м туре РПЛ.

«Привет всем! Очень рад оформить дубль сегодня. Спасибо всем, кто пришел сегодня и поддержал нас!» — сказал Жедсон в видео, которое опубликовала пресс-служба красно-белых.

«Спартак» (18 очков) обошел «Балтику» и поднялся на пятое место в РПЛ. «Пари НН» (6) остается предпоследним в турнирной таблице.

В следующем туре красно-белые на выезде сыграют с ЦСКА, а «Пари НН» в гостях встретится с «Сочи». Оба матча пройдут 5 октября.