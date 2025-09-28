Зобнин: «Присутствие Станковича в «Спартаке» ощущается, даже когда его нет»

Полузащитник и капитан «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал победу над «Пари НН» (3:0) в 10-м туре РПЛ.

«Самое главное, что победили дома и взяли три очка. Быстрый гол помог нам, могли больше забивать. Мы хорошо готовились, многое получилось, план выполнили. Что касается Станковича, то у нас все единомышленники в команде. Он готовит команду, его присутствие ощущается, даже когда его нет», — цитирует Зобнина ТАСС.

19 сентября сербского тренера дисквалифицировали на месяц во всех турнирах под эгидой РФС. В матче с московским «Динамо» (2:2) 13 сентября он получил красную карточку за нецензурные выражения в адрес главного арбитра Егора Егорова.

«Спартак» (18 очков) обошел «Балтику» и поднялся на пятое место в РПЛ. В следующем туре красно-белые на выезде сыграют с ЦСКА. Игра состоится 5 октября.