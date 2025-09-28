Мостовой о победе «Спартака» над «Пари НН»: «Все становится потихоньку на свои места»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал победу московского клуба над «Пари НН» (3:0) в матче 10-го тура РПЛ.

«Всем привет! Что-то как-то тихо и спокойно все. Не пойму, «Спартак» выиграл или проиграл? Многие же кричали. А сейчас вроде бы, как-то вроде «Спартак» же... Сколько очков от первого места? Никто не знает. Ой, ребята, все становится потихоньку на свои места. Рано или поздно все так и будет. Так что не хайте «Спартак», все нормально. Тем более Станковича, говорят, нету, да, видите, а «Спартак» выигрывает. С победой, спартаковцы. Слушайте Мостового, всегда говорит правду», — сказал Мостовой на видео в своем Telegram-канале.

«Спартак» с 18 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре красно-белые встретятся с ЦСКА. Игра пройдет 5 октября на «ВЭБ Арене», начало — в 16.30 по московскому времени.