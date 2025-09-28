Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

28 сентября, 23:06

Мостовой о победе «Спартака» над «Пари НН»: «Все становится потихоньку на свои места»

Сергей Ярошенко

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал победу московского клуба над «Пари НН» (3:0) в матче 10-го тура РПЛ.

«Всем привет! Что-то как-то тихо и спокойно все. Не пойму, «Спартак» выиграл или проиграл? Многие же кричали. А сейчас вроде бы, как-то вроде «Спартак» же... Сколько очков от первого места? Никто не знает. Ой, ребята, все становится потихоньку на свои места. Рано или поздно все так и будет. Так что не хайте «Спартак», все нормально. Тем более Станковича, говорят, нету, да, видите, а «Спартак» выигрывает. С победой, спартаковцы. Слушайте Мостового, всегда говорит правду», — сказал Мостовой на видео в своем Telegram-канале.

«Спартак» с 18 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре красно-белые встретятся с ЦСКА. Игра пройдет 5 октября на «ВЭБ Арене», начало — в 16.30 по московскому времени.

&laquo;Спартак&raquo; обыграл &laquo;Пари&nbsp;НН&raquo; (3:0) в&nbsp;матче 10-го тура РПЛ 28&nbsp;сентября.«Спартак» не оставил шансов «Пари НН» и уверенно подходит к дерби с ЦСКА. Жедсон — в огне
Источник: Telegram-канал Александра Мостового
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Александр Мостовой
Футбол
РПЛ
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
ФК Спартак (Москва)
Читайте также
Путин выступил на заседании клуба «Валдай». Главное
Бывшего игрока КХЛ Каралахти задержали в Финляндии
Обеспеченный китаец добровольно отказался от роскоши и тратит $14 в месяц
Шведская лыжница Сван угрожает бойкотом Олимпиады-2026 из-за России
Анкалаев и Перейра проведут титульный бой-реванш на турнире UFC 320
Билет на матч отдают за квартиру в Алма-Ате. Что происходит в Казахстане перед игрой «Реала» с «Кайратом»
Популярное видео
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ 10-й тур: «Ростов» — «Краснодар», ЦСКА — «Балтика» и другие матчи
«Я за легионеров! Халк, Промес, Данни, Вендел — украшение РПЛ». Романцев — о лимите, Черчесове и чемпионской гонке
ВАР стал чаще вмешиваться в действия арбитров
«Акинфеев бьет в лицо игрока — за что желтая Андраде?» Талалаев опять дал огня — никак не успокоится после ЦСКА
«Акрон» обратился в ЭСК по неудалению нападающего «Ахмата» Садулаева
Департамент судейства и инспектирования РФС обратился в ЭСК по решению арбитра в матче «Крылья Советов» — «Динамо»
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Москвич1985

    Конечно) "А на меньшее я не согласен!" (с).

    01.10.2025

  • zg

    Ну так он же сразу хочет крепкую команду РПЛ,как минимум!)

    29.09.2025

  • Москвич1985

    DS, немного не согласен. Мостовой все же иногда выступает экспертом то на ТВ, то в газете. В общем, не полный тунеядец. Да он бы и в тренеры пошел, да вот не берут его на эту работу, редиски)))))

    29.09.2025

  • Иван

    царь заштатной Сельты вещает. всем тихо

    29.09.2025

  • Василий Павлович

    Бывший испанский царь, а ныне сотрясатель интернета, продолжает нести пургу.

    29.09.2025

  • zg

    Согласен!Правильное замечание!

    29.09.2025

  • Ironyfan

    У Спартака твоего 7-1...помнишь?)

    29.09.2025

  • Gordon

    Мы обыграли дома целый "Пари НН". Ну охренеть теперь, как всё на свои места встало :)

    29.09.2025

  • Marty Friedman

    дык и не хрюкали на весь мир...прошлый тур вспомн...

    29.09.2025

  • mate

    Царь прав. Локомотив потеоял 10 очков в 5 матчах, никто не шумел. Краснодар потерял 5 в двух последних. Молчим? Караул с мусаева 5 игр что ли. Следующий матч будет огонь. За 6 очков.

    29.09.2025

  • DS

    Не путайте безработицу с тунеядством, однако.

    29.09.2025

  • Serge Pol

    А бомжи вчера у кого выиграли?

    29.09.2025

  • zg

    Саню уже давно безработица размотала!)

    28.09.2025

  • Семён Фадеич

    Воскресенье вечер, размотало)

    28.09.2025

  • zg

    Чувак,что за @уйню ты несешь?!

    28.09.2025

  • clyushnikoff

    Вымграли у аутсайдера и царёк уже звенит своими побрякушками, а если в следующем туре проиграют ЦСКА что будет петь интересно?

    28.09.2025

    • Дмитриев поблагодарил болельщиков за поддержку в матче с «Пари НН»

    Жедсон Фернандеш обратился к болельщикам «Спартака» после дубля в ворота «Пари НН»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
    2
    		 Локомотив 10 5 5 0 21-13 20
    3
    		 Краснодар 10 6 2 2 20-7 20
    4
    		 Зенит 10 5 4 1 20-9 19
    5
    		 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
    6
    		 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
    7
    		 Динамо 10 4 3 3 15-12 15
    8
    		 Ахмат 10 4 3 3 14-11 15
    9
    		 Рубин 10 4 3 3 13-15 15
    10
    		 Кр. Советов 10 3 3 4 16-19 12
    11
    		 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
    12
    		 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
    13
    		 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
    14
    		 Акрон 10 1 4 5 12-17 7
    15
    		 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
    16
    		 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    4.10 13:00
    Акрон – Зенит
    		 - : -
    4.10 15:15
    Рубин – Кр. Советов
    		 - : -
    4.10 17:30
    Краснодар – Ахмат
    		 - : -
    4.10 19:45
    Динамо – Локомотив
    		 - : -
    5.10 12:00
    Оренбург – Ростов
    		 - : -
    5.10 14:15
    Сочи – Пари НН
    		 - : -
    5.10 16:30
    ЦСКА – Спартак
    		 - : -
    5.10 19:00
    Балтика – Динамо Мх
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 8
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 8
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Николай Рассказов

    Николай Рассказов

    Крылья Советов

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 9 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 10 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 3 1 1
    Вся статистика

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости