29 апреля, 15:20

«Зенит» запустил состав метро к юбилею клуба: на нем Дзюба, Мостовой и Халк

Камила Абдурахманова
корреспондент

«Зенит» совместно с «Газпромом» представил тематический состав, который будет ездить по Московско-Петроградской (синей) линии метро в Санкт-Петербурге.

Ливрея поезда, созданная по принципу временной спирали и не повторяющаяся на противоположных гранях вагонов, посвящена успешным тренерам «Зенита», знаменитым игрокам, трофеям и знаковым достопримечательностям Санкт-Петербурга.

Пассажиры смогут детально рассмотреть портреты Константина Лемешева, Леонида Иванова, Ивана Куренкова, Юрия Желудкова, Михаила Бирюкова, Андрея Аршавина, Халка, Сергея Семака и других легенд, которые помогли «Зениту» стать победителем.

25 мая «Зениту» исполнится 100 лет. Клуб из Петербурга — обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА, 10-кратный чемпион России, пятикратный обладатель Кубка страны, девятикратный обладатель Суперкубка России. Также «Зенит» один раз становился чемпионом СССР и обладателем Кубка СССР.

Футбол
ФК Зенит
  • Berkut-7

    И внезапно Дзюба превратил юбилей в траур своей физиономией)

    29.04.2025

  • Юрий 111

    Хорошо придумали, молодцы.

    29.04.2025

  • Андрей Недобрый

    Прекрасно..Жаль что современое поколение этого не увидит ,так как оно в метро глаз с гаджета\смартфона не поднимает, не редко тупо падая на рельсы..

    29.04.2025

  • Romanovraz

    Прикрасно. Но нужно ещё добавить Малкома и Клаудиньо.

    29.04.2025

  • Деп Б.Охта

    Симпатичная электричка получилась.

    29.04.2025

