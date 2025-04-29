Футбол
29 апреля, 15:23

Почему не перебит пенальти Сперцяна? Магомедов явно вышел из ворот

Александр Бобров
Шеф-редактор
Эдуард Сперцян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Эдуард Сперцян бьет пенальти в ворота Тимура Магомедова.
Фото Скриншот видео
Эдуард Сперцян бьет пенальти в ворота Тимура Магомедова.
Фото Скриншот видео
Эдуард Сперцян бьет пенальти в ворота Тимура Магомедова.
Фото Скриншот видео
1/4

На 79-й минуте матча 26-го тура чемпионата России «Динамо» Мх — «Краснодар» (2:3) Эдуард Сперцян не реализовал пенальти, пробив выше ворот. При этом повторный 11-метровый удар назначен не был, хотя вратарь махачкалинцев Тимур Магомедов нарушил процедуру выполнения пенальти. Часть хотя бы одной его стопы должна была касаться линии ворот, находиться над ней или позади нее. Но он полностью вышел вперед — в направлении бившего.

Эдуард Сперцян бьет пенальти в ворота Тимура Магомедова.
Фото Скриншот видео

Очевидно, что, если бы голкипер отбил или поймал мяч, 11-метровый удар был бы повторен. А в данном случае, когда краснодарец промахнулся, приходится полагаться на мнение судей.

Эдуард Сперцян бьет пенальти в ворота Тимура Магомедова.
Фото Скриншот видео

Получается, что ни Артем Чистяков, ни его видеоассистенты Василий Казарцев и Павел Кукуян не посчитали, что совершенное вратарем нарушение явно воздействовало на Сперцяна.

Эдуард Сперцян бьет пенальти в ворота Тимура Магомедова.
Фото Скриншот видео
Чемпионат России. Премьер-лига. 26-й тур.
25 апреля, 19:30. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо Мх
2:3
Краснодар
Эдуард Сперцян
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Краснодар
  • Циничный

    С этой камеры один вид. А с линии ворот другой.

    30.04.2025

  • Valekka

    Сперцян нарушил правила игры "Футбол",а не нарушил он дебильные допуски придурков из ФИФА,которые ставят вратарей в дурацкое положение.Скоро придумают,чтобы пенальти пробивали,как булит в хоккее.Изуродовали футбол,как игру!!!!!

    30.04.2025

  • Старшой0754

    Для денежек...

    30.04.2025

  • Moreno

    Сперцян, как раз ничего и не нарушил.

    30.04.2025

  • Илья858

    Смотрю повтор. Скрин момента удара. Зачем ложь транслируете? iimg.su /i /s9aWZG [уберите пробелы]

    30.04.2025

  • lenin.vowa2018

    Пенальти который не забил Сперцян - тоже надо было перебить, потому что вратарь двумя ногми до удара прыгнул вперед, чем нарушил правила.

    30.04.2025

  • Циничный

    В том же матче: Пенальти Агаларова отбитый вратарем Краснодара - с нарушением. Агкацев вышел до удара вперед - потому и отбил.Смотрите повтор. 100% До удара обе ноги впереди линии

    29.04.2025

  • МАО

    посмехуёмся вместе над тобой, фря безмозглая.

    29.04.2025

  • Спринт

    Ты дилетантик в соплях .. сугубо - в спорте ничтожная чмонька. Не пыжси бездиоптрный хоть что то из собе возомнить .. на посмех

    29.04.2025

  • МАО

    И ты все прочитал, или только пыль с корешков смахиваешшь?. Всё, что ты узнал о футболе, я уже давно забыл; тем, кем ты хотел стать, я давно уже был !

    29.04.2025

  • Спринт

    Сопля дилетантская .. тобе не втямить .. в моей бтблиотеке более 6 тысяч книг. Из них почти 1300 спортивные.

    29.04.2025

  • МАО

    Смотрю, все посоветованные книжки прочёл.

    29.04.2025

  • Сергей Васин

    Этот Магомедов,чей надо Магомедов.

    29.04.2025

  • Rudrik31

    вот, опять серая зона... а если этот игрок первый подскочит на отбив вратаря, или штангу? он же получается не нарушил... как после этого не начать верить в теорию мирового заговора?))

    29.04.2025

  • RSMsouth

    Зачем эта статья ?

    29.04.2025

  • lvb

    Я тебе еще на эту тему покажу. Лошара Бобров Правила не учит) " "При пробитии пенальти игрокам НЕ запрещено забегать в штрафную ДО удара на 1 - 1,5 метра, если они не мешают бьющему или вратарю"(с) Из комментария ИФАБ к пункту"пенальти"). 2023 год. Изменений в последней версии нет."(с) И здесь можно легко трактовать))

    29.04.2025

  • Rudrik31

    вот так и порождают коррупцию( а должно быть - сошел с линии- перебить, вошел в штрафную, или перебить, или отменить, подпрыгнул при разбеге как козел - свободен)) расписать все как в уставе, никаких усмотрений!))

    29.04.2025

  • lvb

    Этому дебилоиду по его словам 70 лет. Не верьте его благоглупостям, этот товарисч с придурью. Правил нонешних он НЕ знает. Но можете и наслаждаться бредом Спирта, каждому свое)

    29.04.2025

  • lvb

    Привет. Таки читай. "И вот здесь согласно тех же Правил можно трактовать. Решал Чистяков, его право."(с) Вишь какая штука в Правилах. "На усмотрение", И не придерешься. Каждый дро..т как хочет. И таких вещей в Правилах минимум десяток)

    29.04.2025

  • Спринт

    Соплю смахни с нилетантского носапульника .. иного не дано. Как был дундучком в футболе - так оно и завсегда будет .. с зачатия

    29.04.2025

  • МАО

    ты самый гамотный делетатнт. Попроси в подарок Азбуку, Букварь и пару диоптрий.

    29.04.2025

  • Red Machine

    Нечего было Сперцяну "выёживаться" - в створ надо попадать, а не на судей пенять! По правилам и бьющему нельзя останавливаться при исполнении удара, а сейчас мода пошла на "танцы вприпрыжку"...

    29.04.2025

  • Спринт

    .. далёк же ты сов.авто от мало-мальского понимания судейства футбольного .. Не лез бы в то .. в чём и на полушку не петришь ..**

    29.04.2025

  • Спринт

    Дилетант по дилетантки всё видит .. Резон дилетантика .. однако

    29.04.2025

  • МАО

    ты серьёзно ?

    29.04.2025

  • МАО

    Я без диоптрей всё вижу

    29.04.2025

  • Porco Rosso

    Да какая уже разница.

    29.04.2025

  • Rudrik31

    Приветствую. Согласился бы, если бы не перебивали в Нижнем, а так получается каждый судит как хочет(

    29.04.2025

  • Торпедо Советов

    Вот тут не поспоришь!:laughing:

    29.04.2025

  • Торпедо Советов

    Отменяют или перебивают только за то,что игроки вбегают в штрафную! Ау,корреспондент))

    29.04.2025

  • Rudrik31

    пошто обижаешь?! он уже взрослый!) а неш подпрыгнул бы - забил бы)

    29.04.2025

  • Юмнов

    Нарушил ПДД, но ничего же не произошло страшного, - зачем штрафовать? Логично?

    29.04.2025

  • Юмнов

    Как же мне "нравится", когда начинают трактовать..... Типа, да, правила нарушил, но всё же вы же видите, что ... И дальше куча вариантов с объяснением, почему на нарушение не было реакции судьи. Как в анекдоте: "немножко беременна". Именно при таком подходе "нарушил, но", можно судить так, как удобно, как хочется, как заплатили, наконец.... И рассуждать о неком "духе игры". Чё, "красиво"..... А потом просят матом не ругаться.

    29.04.2025

  • Valekka

    Эти правила пидорги из ФИФА нарисовали.Не должно быть нарушения поступательного движения вперёд,именуемый разбегом!!

    29.04.2025

  • абстрUкция

    Выход на 5см смутил ? НЕ СМЕШ-НО .!. ( ну и как ниже кто-то написал - проекция копчика на линии).

    29.04.2025

  • lenin.vowa2018

    его смутил выход вратаря из ворот. На сколько - правилами не регламентируется. Судья для чего перед пробитием подходит к вратарю и предупреждает не трогаться ДО удара?

    29.04.2025

  • Спринт

    Владелец ФК "Краснодар" давно очень выгодно продал торговую сеть "Магнит". Неким дилетантикам то не ведомо .. однако.

    29.04.2025

  • Алексей Лунев

    там главное не остановиться,а так прыгай как хочешь

    29.04.2025

  • Алексей Лунев

    потому что газовым так нужно

    29.04.2025

  • Спринт

    Так и не достоянию. ФК "Зенит" 100-летие, сугубо - в 2040 году стукнет .. однако

    29.04.2025

  • lenin.vowa2018

    а как Нижнему два раза перебивали из-за того что кто-то раньше вбежал? Там вообще никак не влияло.

    29.04.2025

  • lenin.vowa2018

    его право. Правилами не запрещено.

    29.04.2025

  • Спринт

    .. с 1978 - по сей день .. далеко не одну сотню футбольных матчей отсудил. Сегодня матч первенства города .. со свистком. Главный судья первенства.

    29.04.2025

  • абстрUкция

    Потому что он его не отбивал, а даровец долбанул по воробьям .!.

    29.04.2025

  • Hitman

    А ты хорош. Наверное судишь игры?

    29.04.2025

  • True Timati

    Потому что 100 лет в этом году не Краснодару. Смекаешь?

    29.04.2025

  • dinela

    А Дзюбе чего?Хрен вместо памятника или просто хрен?

    29.04.2025

  • Спринт

    Растояние выхода с линии ворот не имеет значение для фиксации нарушения Правил игры в футбол.

    29.04.2025

  • Андрей Краснодарский

    Все правильно. Вон в последнем матче прошлого сезона с ДМ Кордобе не засчитали из-за офсайда гол, т.к. за линеей офсайда был...его член))

    29.04.2025

  • Спринт

    .. смотри - первую строку ..

    29.04.2025

  • магницкий арашюнян промахнулся в итоге магнит пролетит мимо чемпионство магнит

    29.04.2025

  • Влад

    Палец это святое. Скоро манумент воздвигнут - нога Игоряна и палец "быка".

    29.04.2025

  • lvb

    Ты не знаешь Правила, сынку Спиртий)) "Пенальти считается выполненным, когда мяч прекращает движение, выходит из игры или судья останавливает игру из-за любого нарушения."(с) Спиртян пробил мимо, удар считается выполнекным. "вратарь нарушает правила: -если мяч попадает в ворота, засчитывается гол -если мяч не попадает в ворота или отскакивает от перекладины или стойки ворот, удар повторяется только в том случае, если нарушение вратаря явно повлияло на бьющего игрока"(с) Вратарь вышел за линию ворот примерно на 20 см. Это мизер. Никто не мешал Спиртяну бить по воротам в створ, Нет "явного влияния). И вот здесь согласно тех же Правил можно трактовать. Решал Чистяков, его право. Учи матчасть. Источник- ИФАБ 24/25, последняя версия. И выкинь правила образца 1936 года, "республиканский лошара")

    29.04.2025

  • курганец

    Ни самим автором очередного опуса.

    29.04.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Да, глядишь и палец бы не сломался

    29.04.2025

  • dinela

    Конечно надо было перебить!А если бы Краснодар не выиграл?Бакланы чемпионы?Хрен им !

    29.04.2025

  • Valekka

    А подскоки танцы,остановки при разбеге бьющего,не влияют на вратаря.Сперцяна просил кто-то подпрыгивать,как козлик??!!

    29.04.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Пятая точка на уровне линии? Так какие проблемы)

    29.04.2025

  • Спринт

    Минимум на 25-30 см. находятся обе ноги впереди линии ворот. Диоптры приобрети нужной кратности ..**

    29.04.2025

  • Спринт

    Рассуждения дилетанта некто Боброва. Фиксируется нарушение Правил игры в футбол. Первоначальным было - выход голкипера за пределы линии ворот перед исполнением пенальти. Это нарушение Правил. Удар необходимо повторить при не реализованном пенальти. И засчитать гол при реализации. Нет ни какого якобы .. полагаться на мнение судей. Явное не знание Правил .. ни судьёй матча, ни его суфлёрами из будки ВАР.

    29.04.2025

  • fell62

    нормально у тебя со зрением )))

    29.04.2025

  • МАО

    Задняя правая нога пяточной костью проецируется на линию ворот. Отсюда видно.

    29.04.2025

  • ANTI BOMG

    А если бы он метра на два выбежал?

    29.04.2025

  • rake

    по мне если пробивающий не забил, то в данном случае следует перебить. неправильная позиция вратаря тоже может повлиять на бьющего

    29.04.2025

  • Zheka Likhoded

    Логично, если мимо пробил, то как этот заступ повлиял?

    29.04.2025

  • dinela

    — Что вы к нему пристали? Сыроежкин забил гол, и всё!Бобёр,не дерзи!Не дерзи!

    29.04.2025

