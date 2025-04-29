Почему не перебит пенальти Сперцяна? Магомедов явно вышел из ворот

На 79-й минуте матча 26-го тура чемпионата России «Динамо» Мх — «Краснодар» (2:3) Эдуард Сперцян не реализовал пенальти, пробив выше ворот. При этом повторный 11-метровый удар назначен не был, хотя вратарь махачкалинцев Тимур Магомедов нарушил процедуру выполнения пенальти. Часть хотя бы одной его стопы должна была касаться линии ворот, находиться над ней или позади нее. Но он полностью вышел вперед — в направлении бившего.

Эдуард Сперцян бьет пенальти в ворота Тимура Магомедова. Фото Скриншот видео

Очевидно, что, если бы голкипер отбил или поймал мяч, 11-метровый удар был бы повторен. А в данном случае, когда краснодарец промахнулся, приходится полагаться на мнение судей.

Получается, что ни Артем Чистяков, ни его видеоассистенты Василий Казарцев и Павел Кукуян не посчитали, что совершенное вратарем нарушение явно воздействовало на Сперцяна.

