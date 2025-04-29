Борзаковский — о легионерах: «Если в «Зените» много, почему в «Спартаке» нельзя?»

Олимпийский чемпион по легкой атлетике и болельщик «Спартака» Юрий Борзаковский в разговоре с «СЭ» оценил количество легионеров в составе красно-белой команды.

«Спартак» Буэнос-Айрес? Согласен, что легионеров стало не меньше, чем в «Зените». Но в «Зените» это было, почему в «Спартаке» нельзя? Конечно, хочется видеть больше воспитанников российского футбола, но в команде тренер определяет состав. Если он считает нужным набирать определенных игроков, ему должны доверять», — сказал Борзаковский «СЭ».

После 26 туров «Спартак» с 50 очками занимает четвертое место в РПЛ. «Зенит» с 54 очками расположился на второй строчке таблицы.