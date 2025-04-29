Футбол
29 апреля, 15:07

Борзаковский — о легионерах: «Если в «Зените» много, почему в «Спартаке» нельзя?»

Артем Бухаев
Корреспондент

Олимпийский чемпион по легкой атлетике и болельщик «Спартака» Юрий Борзаковский в разговоре с «СЭ» оценил количество легионеров в составе красно-белой команды.

«Спартак» Буэнос-Айрес? Согласен, что легионеров стало не меньше, чем в «Зените». Но в «Зените» это было, почему в «Спартаке» нельзя? Конечно, хочется видеть больше воспитанников российского футбола, но в команде тренер определяет состав. Если он считает нужным набирать определенных игроков, ему должны доверять», — сказал Борзаковский «СЭ».

После 26 туров «Спартак» с 50 очками занимает четвертое место в РПЛ. «Зенит» с 54 очками расположился на второй строчке таблицы.

ФК Спартак (Москва)
Юрий Борзаковский
  • Boris Doris

    Да понятно, что у всех леги. Суть в том, что именно Спартак раздувал тему " бразильский Зенит " и всё такое.. А теперь от лица легкоатлета почему-то, обставляют так, что типа им кто-то предъявлял из Питера. Хотя на такие глупые предъяы никто кроме них не сподобился - больно по дурацки это, когда щас куда ни плюнь - сплошь легионеры в любых командах.

    02.05.2025

  • Старшой0754

    Дебил бл..ь!

    30.04.2025

  • Старшой0754

    По твоей писанине не заметно, выражаешься как испражняешься, культурный ты нш. Одно слово-свинья.

    30.04.2025

  • Ю.Ю.

    Так и есть. Как и Шейдаев и Брошин. Но у m33 они все числятся, как легионеры Зенита))

    30.04.2025

  • Zloydok65

    когда в 2005 ребята из Питера участвовали в чемпионате иира для бездомных и выиграли его,они не знали,что москвичи вот это" бомжи из Питера" сделают прозвищем. К зениту чемпионы мира отношения не имели. А в Москве живет много всякой мрази,но как-то язык не доходит прозвища для футбольных клубов из них выбирать. Хотя было бы забавным...

    30.04.2025

  • Zloydok65

    а Сазонов сюда каким местом то затесался? он же, вроде, воспитанник?

    30.04.2025

  • Zloydok65

    по стилю изложения узнал свиного персонажа,если вы, конечно,не одной методикой пользуетесь

    30.04.2025

  • АндрейЕвгеньевич

    Всё совсем не так !! Известно, кого называют бомжами и позором российского футбола. Во многом это, как раз, из-за массовой закупки легионеров на деньги "народного достояния"!! Неужели все должны этому уподобляться и получить такие же прозвища??!! Спартак называют народной командой, пока, у неё огромая армия болельщиков по всей стране. И это, между прочим, ещё и ответственность перед ними. Не на скопище иностранцев они ходят смотреть! А прежде всего на своих игроков. И напомню, у СМ своя Академия!! Играет хоть один 18-летний из неё в основном составе? Нет, потому что тренер тоже легионер! Заработает и уедет, судьба академии ему до лампочки! Так что, нельзя опускаться СМ до уровня бомжей, никак нельзя!!

    29.04.2025

  • Marty Friedman

    чушпана поищи с тобов в постельке))

    29.04.2025

  • Marty Friedman

    робсонов этих помним...

    29.04.2025

  • Ю.Ю.

    Не тот случай для юмора.

    29.04.2025

  • m33

    Так у Валерия в роду туркмены отыскались как потом оказалось, стыдно сей факт не знать!

    29.04.2025

  • Максим Черный

    ддурак и не лечится...

    29.04.2025

  • Ю.Ю.

    Дочитал. Там даже Валерка Брошин (светлая ему память) туркменом числится. В 95-м сыграл последний матч за Зенит, а в 97-м принял предложение от сборной Туркмении. Ну, это запредельно. А потом появляются цифры о 118 легионерах.

    29.04.2025

  • М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..

    Все может быть . Ведь и Том Сойер родился в СПб.)

    29.04.2025

  • М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..

    Ну считай это маленькой шпилькой в адрес Спартака.))

    29.04.2025

  • m33

    А кто мнит то?)))

    29.04.2025

  • Ю.Ю.

    Я бы не решился назвать эти цифры сопоставимыми.

    29.04.2025

  • Ю.Ю.

    Яндекс вам в помощь. (с)

    29.04.2025

  • М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..

    Да в общем то я согласен , по сопоставимости цифр. Но здесь есть ньюанс , мы не мним себя народными.)) Хотя , если честно , то я не против. Хотите быть народными -будьте ими. Ну хоть какой то титул у Спартака должен быть.))

    29.04.2025

  • Ю.Ю.

    с 2002 года. Абена, Айртон, Алекс, Ананидзе, Диас, Ари, Бабич, Баги, Бальде, Барко, Барриос, Боккетти, Бонгонда, Веллитон, Видич, Вукоевич, Гарсия, Гин, Де Зеув, Дедура, Дринчич, Дуарте, Ерёменко, Жедер, Жиго, Жозе, Жуан Карлос, Зе Луиш, Зоа, Ибсон, Инсаурральде, Йенчи, Йиранек, Кавенаги, Кариока, Кебе, Кинк, Ковалевски, Ковальчук, Ковач, Коста, Кофрие, Крал, Ларссон, Ломая, Лопес, Адриано, Майдана, Макгиди, Максимович, Мангаш, Маркиньос, Мартинс, Маурисио, Мевля, Медина, Мельгарехо, Митрески, Мовсисян, Мозес, Мойзес, Моцарт, Николсон, Нимели, Овусу-Абейе, Огунсания, Озбилиз, Озобич, Пареха, Пашалич, Петкович Душан, Петкович Марко, Плетикоса, Погатец, Понсе, Попов, Промес, Пьянович, Роберт, Родри, Родригес, Ромуло, Рохо, Роша, Рубин, Руссо, Рыбус, Рябчук, Силва, Скарлетт, Солари, Соса, Станич, Сухи, Тавариш, Тамаш, Таски, Тил, Тробок, Тчуйсе, Угальде, Уорис, Урбанек, Урунов, Фати, Фернандо, Фло, Ханни, Хендрикс, Хрман, Хурадо, Чельстрём, Шафар, Шоавэ, Штранцль, Шюррле, Эменике.

    29.04.2025

  • Ю.Ю.

    с 2002 года. Азмун, Алберто, Алвеш, Алип, Ансалди, Артур, Барриос, Вендел, Витсель, Вьештица, Гарай, Гарсия, Гартиг, Горак, Губочан, Данни, Джорджевич, Домингес, Дриусси, Дркушич, Жулиано, Зделар, Иванович, Капленко, Кассьерра, Кежман, Ду Кейрос, Изидор, Ким Дон Джин, Кинцл, Кирицэ, Клаудиньо, Краневиттер, Крижанац, Кришито, Куаресма, Лазович, Ли Хо, Ловрен, Ломбертс, Лукович, Лумб, Лусиану, Мак, Малетич, Малком, Маммана, Мантуан, Мареш, Маркизио, Маурисио, Мевля, Мейра, Мимович, Молло, Мудринич, Несвадба, Нету, Нино, Нобоа, Осорио, Паредес, Педро, Пошкус, Пюигренье, Ракицкий, Ранжелович, Ренан, Ригони, Риксен, Родич, Родригао, Розина, Рондон, Сазонов, Сантос, Спивак, Текке, Тимощук, Фернандес, Флахбарт, Хаген, Халк, Хён Ён Мин, Ходжаниязов, Хусти, Чадиковский, Чонтофальски, Ширл, Шкртел, Шумуликоски, Энрике, Эракович, Эрнани.

    29.04.2025

  • m33

    Ну не стали и не стали, я то тут причём?))) З.Ы. А Халк не под Гатчиной часом родился? А то больно физия у него ингерманландская!:)))

    29.04.2025

  • Ю.Ю.

    Прикольно... Легионер под №2 Шейдаев, который не только родился в Санкт-Петербурге и прошёл все ступени зенитовской Академии, но успел и сыграть за ШЕСТЬ возрастов юношеских сборных России. Но в списке числится азербайджанцем. Или Саба Сазонов. Всё тоже самое, только что в молодёжные сборные не вызывался. Но в списке стал грузином. Уж извините, дальше читать не стал. Может стоило более внимательно подойти к цифрам?

    29.04.2025

  • m33

    Вот уж с этим вы точно справитесь гораздо лучше меня)) Я не настолько хорошо знаю состав вашего любимого клуба по годам)) Но точно знаю что первые легионеры из дальнего зарубежья, появились у вас именно в 2002м. Так что они все остаются на месте. Ну и ещё прибавьте тех, кто пришел уже в этом сезоне, т.к их в этом перечне тоже нет. З.Ы. Полагаю что любому упоротому понятно, что цифры в любом случае будут сопоставимые.

    29.04.2025

  • руслан магомедов

    использованный шарфик на люстру и к адику.

    29.04.2025

  • руслан магомедов

    АЮ, деградации тельавивского чмартага ты не замечаешь использованный.

    29.04.2025

  • руслан магомедов

    чмарташка ты придурок вонючий, как и весь чмартаг.

    29.04.2025

  • руслан магомедов

    Чемпион в Зените могут играть кто угодно!!!!!! А , в чмартаге могут играть только провонявшиеся вонючим душком, и сердце у них должно быть в виде хромбика. А, завозить болела ты недалекая "МАКСИМОК" чмартага начала раньше всех. Робсона неумытого помнишь нет????????

    29.04.2025

  • М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..

    Вижу . А можно из этого списка вычеркнуть тех кто играл до 2002 ?, уважаемый.

    29.04.2025

  • m33

    https://www.teams.by/legioners-zenit-saint-petersburg-football-club/club-117/ Смотри быстрее, пока не потерли. Здесь не приветствуются ссылки.

    29.04.2025

  • m33

    https://www.teams.by/legioners-zenit-saint-petersburg-football-club/club-117/ Что теперь скажете, многоуважаемый?

    29.04.2025

  • М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..

    Ясно. Не можешь. Ю.Ю. не поленился , копировал сюда . Чтобы его не обвиняли в трепе. Ты не можешь . Вывод ясен ?

    29.04.2025

  • М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..

    Судя по твоему сленгу единственную книгк которую ты прочел была -"Блатной разговорник"

    29.04.2025

  • m33

    Яндекс вам в помощь. З.Ы. Где он предоставлял? Кстати охотно верю что их было больше ста. Как и у Динамо тоже.

    29.04.2025

  • Ю.Ю.

    С удовольствием посмотрел бы это список. Уточню, я брал в расчёт легионеров с 2002-2003 года.

    29.04.2025

  • М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..

    Список можно? Ю.Ю. предоставлял список спартаковских легионеров . Ты сможешь сделать?

    29.04.2025

  • М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..

    Ну значит сдохнешь скоро. И будет на Земле одной Тушинской свиньей меньше. И это радует.))

    29.04.2025

  • М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..

    Ты не представляешь как нам жаль Тушинских болельщиков . Каждый год им обещают золото , а в итоге 10 место. Хотя нет , не жаль . Я пошутил . Пнуть Спартак и плюнкть в него это такая же священная обязаность любого гражданина России , как служба в армии.

    29.04.2025

  • m33

    У Зенита 118 из 34 стран. Это так, на всякий случай.

    29.04.2025

  • Ю.Ю.

    И не поспоришь... Но при этом, с ужасом представляю, какой футбол мы бы имели счастье лицезреть, играй в командах одни соотечественники.

    29.04.2025

  • Ю.Ю.

    Да ты много, чего не видишь. Судя по твоему НИКу, ты даже свой клуб не любишь так же сильно, как ненавидишь другой. Так всю жизнь и проживёшь в ненависти. Мне жаль тебя.

    29.04.2025

  • ANTI BOMG

    видишь ли, бомж, я не вижу разницы между 90 и 91, 95 и 96 ... Поэтому список свой забей себе плашмя в вонючую задницу.:joy::joy: и не оппонент ты мне - своему бомжедружку на мойке оппонируй

    29.04.2025

  • Андрей Недобрый

    Краснодар Было-, мы хотм чтобы в основе играли 11 наших воспитаников. Стало-4 россиянина в основе. спартак Было-МЫ гордимся что в основе выходят 11 россиян. Стало-4 россияниа в основе. РПЛ Было- мы вводим лимит иностранцев, что бы россияне получали игровую практику. Стало-Чемпионства регулярно выигрывает команда с 3 россиянами в основе..

    29.04.2025

  • Ю.Ю.

    Видишь ли в чём дело, я легко могу предоставить тебе список спартаковских легионеров за этот срок. И их будет более 110. А вот ты подобного, со списком зенитовских легионеров, сделать не сможешь. Вот поэтому и не остаётся тебе ничего другого, как осыпать оппонентов оскорблениями.

    29.04.2025

  • ANTI BOMG

    бомж, ты своих чушпанов считал и счет до 100 освоил?

    29.04.2025

  • спас

    Дебил, хотя по возрасту ровесник... Бывает. лексика из книг, классика.

    29.04.2025

  • Ю.Ю.

    Если Спартак, за последние 20 с небольшим лет, ввёз в Россию более 110 (СТА ДЕСЯТИ!!!) легионеров, почему другим нельзя?

    29.04.2025

  • ANTI BOMG

    поверь мне, вонючий, я намного больше книг перечитал по сравнению с тобой! твой папик еще не родился и не знал, что такое презерватив благодаря которому (дырке в нем) тебя родил, а я уже книжки читал. :sweat_smile::joy::rofl:

    29.04.2025

  • спас

    Читай Булгакова... Имхо...

    29.04.2025

    Тарасов назвал Дзюбу лучшим игроком РПЛ: «Приходит в команду и делает результат»

    «Зенит» запустил состав метро к юбилею клуба: на нем Дзюба, Мостовой и Халк
