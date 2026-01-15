«Зенит» выразил соболезнования в связи со смертью Акимова

«Зенит» принес соболезнования родным и близким воспитанника клуба Дмитрия Акимова, который скончался в возрасте 45 лет.

«Сине-бело-голубые выражают соболезнования родным и близким Дмитрия Акимова. Бывший нападающий «Зенита» ушел из жизни 14 января», — говорится в сообщении питерского клуба.

Акимов провел четыре матча за основную команду «Зенита» с 2000 по 2001 год. В дальнейшей карьере он также выступал за «Ростов», «Факел», «Сибирь», «Тюмень», липецкий «Металлург», питерское и минское «Динамо».

Акимов является бронзовым призером чемпионатов Белоруссии и России.