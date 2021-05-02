«Зенит» выиграл чемпионат России в третий раз подряд

«Зенит» благодаря победе над «Локомотивом» (6:1) в 28-м туре Тинькофф РПЛ стал чемпионом России.

Питерская команда выиграла турнир в третий раз подряд, а также в седьмой в российской истории (2007, 2010, 2011/12, 2014/15, 2018/19, 2019/20, 2020/21) и в восьмой с учетом чемпионата СССР (1984).

По победам в истории чемпионата России «Зенит» (7) вышел на чистое второе место, опередив ЦСКА (6) — больше только у «Спартака» (10).