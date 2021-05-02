«Зенит» выиграл чемпионат России в третий раз подряд
20:53
«Зенит» благодаря победе над «Локомотивом» (6:1) в 28-м туре Тинькофф РПЛ стал чемпионом России.
Питерская команда выиграла турнир в третий раз подряд, а также в седьмой в российской истории (2007, 2010, 2011/12, 2014/15, 2018/19, 2019/20, 2020/21) и в восьмой с учетом чемпионата СССР (1984).
По победам в истории чемпионата России «Зенит» (7) вышел на чистое второе место, опередив ЦСКА (6) — больше только у «Спартака» (10).
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 28-й тур. Зенит — Локомотив, Краснодар — Сочи и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры
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