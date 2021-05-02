«Зенит» сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне

Санкт-петербургский «Зенит» одержал крупную победу на своем поле над московским «Локомотивом» (6:1) и досрочно завоевал титул чемпиона России по футболу.

Как чемпион России, «Зенит» примет участие в групповом этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне.

Помимо «Зенита», в ЛЧ сможет попасть еще один клуб РПЛ. Команда, которая займет второе место по итогам сезона, сыграет в 3-м раунде квалификации.