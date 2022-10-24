Александр Мостовой — о поражении «Сочи»: «Если с «Зенитом» не играть в свой лучший футбол, то будет такой разгром»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу «Зенита» в матче 14-го тура РПЛ над «Сочи» (7:0).

«Понятно, что как в том году у «Сочи» уже не будет. Ушли некоторые игроки, команде тяжело. В сегодняшнем матче злую шутку сыграло удаление. Первый гол «Зенит» забил очень быстро. Еще раз убедились, что если с «Зенитом» не играть в свой лучший футбол, то будет такой разгром. Тут даже говорить не о чем, «Сочи» просто разорвали. После того, как счет стал 3:0, плюс еще и удаление, то сочинцам стало очень сложно играть. Тут удовольствие получает команда, которая в большинстве и выигрывает», — сказал Мостовой «СЭ».

«Зенит» набрал 36 очков и сохраняет уверенное первое место в турнирной таблице.

«Сочи» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице (20 очков).

В следующем туре «Зенит» 30 октября на выезде сыграет против «Крансодара». «Сочи» в этот же день на своем поле примет «Урал».