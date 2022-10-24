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Александр Мостовой — о поражении «Сочи»: «Если с «Зенитом» не играть в свой лучший футбол, то будет такой разгром»

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу «Зенита» в матче 14-го тура РПЛ над «Сочи» (7:0).

«Понятно, что как в том году у «Сочи» уже не будет. Ушли некоторые игроки, команде тяжело. В сегодняшнем матче злую шутку сыграло удаление. Первый гол «Зенит» забил очень быстро. Еще раз убедились, что если с «Зенитом» не играть в свой лучший футбол, то будет такой разгром. Тут даже говорить не о чем, «Сочи» просто разорвали. После того, как счет стал 3:0, плюс еще и удаление, то сочинцам стало очень сложно играть. Тут удовольствие получает команда, которая в большинстве и выигрывает», — сказал Мостовой «СЭ».

«Зенит» набрал 36 очков и сохраняет уверенное первое место в турнирной таблице.

«Сочи» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице (20 очков).

В следующем туре «Зенит» 30 октября на выезде сыграет против «Крансодара». «Сочи» в этот же день на своем поле примет «Урал».

Александр Мостовой
ФК Зенит
ФК Сочи
4
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 0 : 2
22.10 16:30
Факел – Ростов
 1 : 1
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 1 : 3
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 2 : 2
23.10 16:30
Спартак – Химки
 5 : 0
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 1 : 0
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 2 : 1
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 7 : 0
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